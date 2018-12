Bez vody, elektřiny i tepla! Takhle se žije na šíleném sídlišti Janov

Podle místních obyvatel, města i družstva, které některé domy na sídlišti ještě do loňského roku spravovalo, stát naprosto ignoruje situaci v problémové lokalitě Janova - a nejen v ní, podobný osud totiž potkalo víc severočeských sídlišť. Domy tam jsou často bez teplé i studené vody a elektřiny.

"Nevíme, kam půjdeme. Máme tady děti, majitel domu se o nás nestará. Nemáme už ani studenou vodu, nájmy jsou tady šíleně drahé," prohlásil jeden z obyvatel Janova, který bydlí v domě vytipovaném k demolici. Jiní ale jeho tvrzení odporují. "Nájem máme v pohodě, máme elektřinu, studenou vodu i plyn, jen teplou vodu ne. Pracuji na dohodu o činnosti, nosím na úřad práce i sociálce výplatní pásky. Na nájem to stačí bohatě," řekl další nájemce.

Energie ani vodu ale mnoho jiných nájemníků z různých důvodů neplatí a dostávají tak i ostatní nájemníky do dluhové pasti, která končí právě odstřihnutím energie pro celý panelový dům. Bez tepla se v takovém domě začnou šířit plísně a nejrůznější hmyz. Do vybydlených jednotek se pak stahují bezdomovci či drogově závislí a okolí domů se tak stává potenciálně velmi nebezpečným.

Přestože má město v Janově hned několik sociálních a neziskových spolků, situaci to nepomáhá. "Do Janova se stahují problémoví nájemníci z celé republiky, sídliště je tak nasycené problémovými rodinami. Město tam má odloučené pracoviště sociálních služeb, působí tam protidrogová poradna, protidluhová poradna, komunitní centrum Janov... Bohužel, některé z těch problematických rodin o pomoc nemají zájem a městu tak znemožňují situaci řešit účinněji," řekla redakci TN.cz místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Místní Romové ale situaci vidí jinak. "Čím víc cikánů, tím větší jsou dotace. Ale nic se s tím neděje. Teď byly volby a co udělali? Nic. Ponižují nás a dělají si kampaň skrz cikány a uprchlíky. Navrhli jsme starostce, proč neodkoupí od soukromníka například jeden panelák ročně s tím, že by si lidé to bydlení sami udělali, zařídili a peníze by šly do městské kasy," vidí situaci obyvatel jednoho z domů.

Město tvrdí, že nejproblémovější domy skutečně odkoupilo a sanovalo. Začne je ale bourat. Je to prý jediná cesta, jak situaci v místě uklidnit, rekonstrukce například na sociální byty či startovací byty pro mladé nepřipadá v úvahu. Z městské pokladny ji financovat nejde a státní dotační programy na tak rozsáhlý problém nejsou vůbec připravené. "Pro město by to byla ekonomická sebevražda," dodala Sedláčková.

Jak je ale možné, že se z poměrně pěkného sídliště, vystavěného na přelomu 70. a 80. let, stala částečná ruina? Podle mluvčího stavebního bytového družstva Krušnohor, které se na konci roku 2017 vzdalo správy těch nejproblémovějších objektů v Janově, za tím stojí hlavně privatizace z 90. let minulého století.

"Stát strašně moc tlačil na obce a města, aby privatizovaly bytový fond, potažmo domy. A ty se nějakým způsobem musely dostat do rukou soukromníků. Ti s nabytým majetkem mohou volně nakládat - čili prodat komukoliv a udělat si z toho byznys. Často jde o byznys se sociální chudobou," upozornil mluvčí SBD Krušnohor Petr Prokeš.

Na sídliště se tak začali stěhovat takzvaně nepřizpůsobiví obyvatelé, nejčastěji jde o příslušníky romské, ukrajinské či ruské menšiny, kteří žijí ze sociálních dávek. Podle Prokeše si tito obyvatelé v podstatě bydlení zničili sami, do Janova se přitom za poslední roky investovala více než miliarda korun.

V roce 2008 se v Litvínově především proti romskému obyvatelstvu konala demonstrace krajně pravicové Dělnické strany s oficiálním názvem "Proti pozitivní diskriminaci a policejnímu násilí". Neonacisté se snažili dostat právě na Janov, při demonstraci se zranilo 14 lidí. Demonstrace ale v místě nic nezměnila - spíše naopak.