10 nejběžnějších onemocnění psů. Netrpí jimi i ten váš? PŘEHLED

Mít doma psa je pro lidi radost, ale i starost v případě, pokud jim onemocní. Tým PetExpert zveřejnil na základě provedené analýzy 10 nejběžnějších onemocnění u psů, mezi které patří například průjem, onemocnění zubů nebo artritida. Na co by si lidé měli dát pozor a jak nemoci rozpoznat?

Analýza provedená týmem PetExpert, který se zabývá online zdravotním a úrazovým pojištěním psů a koček, byla zpracována ve spolupráci s veterináři na základě pojistných plnění, průzkumu a interních údajů. Tým PetExpert vytvořil seznam 10 nejběžnějších onemocnění psů.

Běžným onemocněním je především průjem. Často je doprovázen zvracením a vyvolán především špatnou stravou nebo reakcí psa na potravu. Průjem však může být i příznakem jiné nemoci.

Psincový kašel je onemocněním, které mohou psi chytit v psím útulku, psím hotelu nebo při návštěvě u veterináře. Psincový kašel je virové onemocnění, které může mít příznaky hlenovitého výtoku z očí nebo nosu a záchvatovitého kašle. Pokud váš pes chytí psincový kašel, je ideální ho nechat v klidu, dávat mu léky na odkašlávání a protizánětlivé léky. Podávat mu mokré krmení a dostatek vlažné vody. Psincový kašel je to samé jako běžné nachlazení u lidí.

Mezi další onemocnění patří zánět zvukovodu, který se vyskytuje častěji u psů s klopenýma ušima, se zúžením zvukovodů nebo u psů s větším množstvím chlupů a žláz ve zvukovodech. Zánět zvukovodu může také způsobit nádor, ušní svrab nebo potravinové alergie. Pokud si váš pes často drbe uši nebo klepe hlavou, může trpět zánětem. Příčinou zánětu je také špína, která se psovi do ucha dostane, prach či stéblo trávy. Majitelé by měli pravidelně psům, ale i kočkám, čistit uši, a to různými přípravkami a po poradě s veterinárním lékařem.

Pokud je váš pes často unavený, hubne, řídne mu srst a nemá chuť k jídlu, může trpět onemocněním ledvin. To může být vrozené, nebo se vyvine v průběhu jeho života. Onemocnění ledvin je nejběžnější u starších koček, psi ho mohou však dostat v každém věku.

Dbát by měli majitelé psů i na čištění zubů. I psi mohou trpět na zubní kámen, zubní kanálky nebo onemocnění dásní. Prevence je velmi důležitá, lidé by s ní měli začít už u štěňátek. Onemocnění zubů by se nemělo podceňovat, může vést k ledvinovým či srdečním onemocněním.

Stejně jako lidé, i psi trpí ve stáří rakovinou. Mezi časté druhy patří rakovina mléčné žlázy, melanom a leukémie. Léčba pak probíhá ve formě chemoterapie, radiační léčby a operace. Důležité je podchytit nemoc v zárodku. Pokud objevíte u svého psa skvrnu na kůži, očích nebo bulku je nutné navštívit veterinárního lékaře.

Blechy i klíšťata jsou pro psi velmi nepříjemné a svědí je. Klíšťata, pokud jsou nakažená, mohou psům způsobit vážně zdravotní problémy. Na klíšťata i blechy existuje spousta přípravků, které můžete koupit v obchodech pro zvířata nebo u svého veterináře.

Mezi nejběžnější onemocnění patří i zlomeniny, které jsou způsobené pádem, srážkou s automobilem nebo důsledek zánětu kosti či nádoru. Zlomeniny se projevují otokem, krevním výronem, neschopností pohybu a kulháním. Pokud mají psi zlomeninu lebeční kosti, mohou dostávat epileptické záchvaty, křeče nebo být v bezvědomí.

Starší psi většinou trpí šedým zákalem, může se však objevit i po zranění očí nebo po narození psa. Pro starší psy je také běžným onemocněním artritida. Objevuje se u 1 z 5 psů v České republice. Artritida je zánět nebo otok kloubů, který se projevuje pomalým vstáváním psa, jeho sníženou aktivitou, problémem s vyskočením například na gauč nebo pomalejší chůzí. Příčinami artritidy může být úraz, nestabilita okolních vazů a šlach nebo abnormální vývoj kloubu a kosti. Pokud je u psa zjištěná artritida, vhodná je pro šetrnější průběh nemoci masáž, neklouzavá podlaha, různá cvičení nebo protizánětlivé léky.