10 osudných chyb vrahů Kuciaka: Jak policie dopadla podezřelé?

Slovenští vyšetřovatelé dopadli podezřelé v kauze Kuciak jen proto, že udělali při vraždě několik chyb. Rozhodnutí Specializovaného trestního soudu ukázalo, co všechno kriminalisty na jejich stopu dovedlo.

"Kdyby obvinění neudělali chyby, tak tu dnes nesedíme," zahájil generální prokurátor Jaromír Čižnár tiskovou konferenci před několika dny. Odpověděl tak na otázku, jak se podařilo čtveřici podezřelých dopadnout. Píše o tom portál cas.sk.

Z rozhodnutí Specializovaného trestního soudu o vazebním stíhání obviněných vyplývá, že chyb udělali více. "Nedokážeme to pochopit. Čekali jsme, že vrah přijel například z Ukrajiny a po činu na ni znovu odjel," prohlásil pro portál bývalý vyšetřovatel Július Šáray.

Obvinění si ale byli dům ve Veľké Mači, kde novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová bydleli, před vraždou obhlédnout několikrát, podle policistů až sedmkrát. Používali navíc mobilní telefony s vystopovatelnými SIM kartami a překvapila je masivní medializace.

A to vše i přesto, že jeden z podezřelých byl v minulosti detektivem. Podle Šáraye to ale neznamená, že by měl být nepolapitelným vrahem. "Zřejmě nikdy nevyšetřoval nic velkého," myslí si kriminalista. Zároveň dodal, že pachatel nemusel nové technické možnosti policie ani znát.

10 chyb, které podle policie udělali obvinění:

1. Využili mobilní telefon s fotkou a adresou Jána Kuciaka při objednávce jeho vraždy

2. Obhlídku místa dělali několikrát, přičemž je zachytily kamery

3. Použili auta, která k nim policie mohla lehce přiřadit - Škoda Superb, Peugeot 206 a Citroën Berlingo

4. Na komunikaci krátce před vraždou a během ní použili tlačítkové telefony Alcatel 1054 a Nokia C201 IMEI a 2 ks SIM karet

5. Soukromý telefon jeden z obviněných krátce před vraždou vypnul a blízko místa činu aktivovali pracovní mobily

6. Při domovní prohlídce našli auta, která byla využita při činu. Zároveň našli nepovolené zbraně, upravované střelivo a tlumiče

7. Jeden z obviněných si nechal profil na sociální síti veřejný, byl tam zaznamenán i jeho paravojenský výcvik

8. Zajištěné záznamy z bezpečnostních kamer v blízkosti místa činu v obci a širším okolí ukázaly potřebné detaily

9. Při domovní prohlídce zajistili vyšetřovatelé mobilní telefon, který je totožný s pracovním mobilem, do něhož byla zasunuta SIM karta a byl vypnut dne 21. 2. 2018

10. U obviněné našli velkou finanční hotovost, i když sama vypověděla, že je nemajetná

