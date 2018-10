David, Krampol, Vyskočil. Takhle Zemanův výběr vidí dříve ocenění

Letos se mají dočkat herec Ivan Vyskočil, Jiří Krampol nebo zpěvák a hitmaker Michal David, kteří se vesměs netají podporou současnému prezidentovi. Zeman podobně v předchozích letech ocenil své příznivce - herečku Jiřinu Bohdalovou, zpěváky Dana Hůlku a Helenu Vondráčkovou, režiséry Zdeňka Trošku nebo autory filmů o sobě Roberta Sedláčka a Filipa Renče. Na druhou stranu, podobně i Havel oceňoval řadu svých spolupracovníků z doby sametové revoluce i přátel z období disentu.

V roce 2002 obdržel vyznamenání z rukou prezidenta Václava Havla Šimon Pánek, někdejší studentský aktivista, zakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni. "Já to ocenění vnímal především jako ocenění Člověka v tísni a práce lidí v něm,“ říká.

K tehdejšímu prezidentovi Havlovi měl Pánek velký respekt, souzněli si i v názorech a vizích. "Se svobodou, které se nám po devětaosmdesátém dostalo, přichází i odpovědnost. A Havel to moc dobře věděl. Oba jsme zastávali názor, že Česko by se nemělo orientovat pouze samo na sebe, ale poskytnout i pomoc světu. Havel byl velkým zastáncem boje za lidská práva.“

K letošnímu udělování Medailí říká: "Necítím se na to vynášet soudy, kdo by měl nebo neměl být oceněn. Několik lidí, kteří si cenu zaslouží, tam určitě je.“ On sám by však vyznamenání z rukou současného prezidenta nepřevzal.

Na letošní předávání podle svých slov pozván není a ani jej nebude sledovat. "Myslím si, že ocenění k výročí 100 let Československé republiky by si zasloužilo reprezentativnější seznam," dodává.

Herec a režisér Jan Kačer měl příležitost obdržet medaili dokonce od dvou českých prezidentů. Poprvé byl vyznamenán v roce 1998. "Medailí jsem byl potěšen, překvapen, nebyl jsem si vědom, že bych si toto ocenění zasloužil," říká skromně uznávaný umělec.

Na tehdejšího prezidenta Václava Havla vzpomíná Kačer s obrovskou úctou. "Havel byl pro mě zázrak. Byl ztělesněním vůle, pokroku, touhy po lepším světě.“ Havla si prý velmi vážil nejen jako prezidenta, ale i jako člověka.

V roce 2016 obdržel vyšší vyznamenání, řád T.G. Masaryka, od prezidenta Miloše Zemana. Pro vyznamenání si ale nepřišel, převzaly ho za něj dcery. „Současný prezident, to je jiná věc,“ přemýšlí. „Uznávám jej, neboť je to první prezident, kterého si zvolili lidé sami. Vím, že je to člověk velmi výřečný a s velkou pamětí. Osobně nemám důvody proti němu brojit,“ myslí si Jan Kačer.

Na otázku, komu by vyznamenání udělil on sám, odpověděl: "Žije tu spoustu lidí, kteří by si bezpochyby Medaili zasloužili, bohužel nejsou známí a nikdo na ně neupozorní. Denně se starají o nemocné, nemohoucí…“ Udílení vyznamenání však podle něj není soutěž. "Myslím, že komu se vyznamenání udělí, projde důkladnou úvahou. Ti, kteří letos Medaili obdrží, si ji tedy nejspíš zaslouží," říká.

Dnes už legendární zpěvačka a signatářka Charty 77 Marta Kubišová obdržela medaili Za zásluhy v roce 1995. "Havel věděl, že já na ty ceny nejsem,“ vypráví Marta Kubišová. Na udílení vyznamenání seděla vedle další legendy, gymnastky Věry Čáslavské. „Havel nás obě objal a políbil na tvář. Maminka mi přitom kladla na srdce – hlavně žádná přátelská gesta!“ vzpomíná zpěvačka.

A jestli by si pěvecká legenda převzala ocenění od současného prezidenta Zemana? „Já jsem šťastná, že už jedno ocenění mám! To mi bohatě stačí,“ směje se Kubišová. "Letošní udílení vyznamenání vůbec nesleduji,“ přiznává se. "Nemám tedy k tomu moc co říct. Myslím ale, že pár lidí, kteří si medaili skutečně zaslouží, se tam najde,“ sdělila redakci zpěvačka.