100 nejvlivnějších žen světa. Mezi nimi je i Češka!

Britský deník BBC vytvořil seznam nejvlivnějších a inspirujících žen světa z více než 60 zemí. V seznamu se nachází také Češka Elena Gorolová, která bojuje proti diskriminaci Romů. Dále je zde například profesorka chemického inženýrství Frances Arnoldová nebo Alina Anisimová, která vede dívčí vesmírnou školu s cílem vyslat první kyrgyzský satelit do vesmíru.

Seznam 100 nejvlivnějších a inspirujících žen světa pro rok 2018, který vytvořil deník BBC, zahrnuje ženy ve věku od 15 do 94 let z více než 60 zemí. Seznam zahrnuje významné političky, profesorky nebo hrdinky či vůdkyně.

Mezi těmito ženami je i Elena Gorolová (69). Češka, která pracuje jako sociální pracovnice a bojuje proti diskriminaci Romů. Gorolová pochází z Ostravy a ve svých jednadvaceti letech po porodu druhého dítěte byla sterilizovaná. Češka se proto rozhodla bojovat proti nucené sterilizaci žen. Gorolová vystoupila například v roce 2006 před výborem OSN proti diskriminaci žen.

V seznamu se nachází také Abisoye Ajayi-Akinfolarin (33) z Nigérie, která bojuje za práva žen a je zakladatelkou nadace Pearls Africa Youth Foundation. Tato nadace se zabývá vzděláním mladých dívek, které žijí v komunitách s nedostatečnou podporou, zlepšením jejich kvality života a dovedností.

Devatenáctiletá Alina Anisimová zase vede Kyrgyzskou dívčí vesmírnou školu, jejímž cílem je vytvořit pro zemi první satelit, který by byl vyslán do vesmíru. Britka Barbara Burton (62) je výkonnou ředitelkou společnosti Behind Bras, která pomáhá bývalým vězenkyním získat zaměstnání v módním průmyslu.

Například Američanka Frances Arnoldová (62) získala v roce 2018 Nobelovu cenu za chemii. Arnoldová pracuje jako profesorka chemického inženýrství, bioinženýrství a biochemie.

Dále je zde také právnička z Kambodži Veasna Chea Leth (44), která jako první žena studovala na Královské univerzitě pro práva a ekonomiku. Během studia musela žít v suterénu školy, jelikož zde nebyl dostatek pokojů pro ženy.