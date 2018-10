12 let do katastrofy! Zemi hrozí zkáza, varují vědci z celého světa

To je čerstvé varování mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) vydané před pár hodinami.

Zpráva varuje, že už za 12 let bude planeta o jeden a půl stupně Celsia teplejší než před nástupem průmyslové výroby. Podle expertů jde přitom o kritickou hranici - jakékoli další oteplování může vést k extrémním suchům, rozsáhlým požárům, či naopak k záplavám. A také k nedostatku potravin, které můžou chybět stovkám milionů lidí, cituje ze zprávy americká CNN.

Doteď se přitom planeta ohřála asi o jeden stupeň Celsia, tedy o dvě třetiny kritického množství. A pokud bude množství skleníkových plynů stejné jako teď, za 12 let klima urazí zbytek "trasy", tedy půl stupně.

"Pokud se Země oteplí o více než 1,5 stupně Celsia, nese to s sebou mnoho problémů. Třeba horší vlny veder a teplejší léta, zvyšování hladiny oceánů, horší sucha či naopak srážkové extrémy," vypočítává Andrew King, který o změnách klimatu přednáší na univerzitě v Melbourne.

A co se tedy dá dělat, aby se klima na naší planetě úplně nevymklo z kloubů? Podle expertů musí být změny rychlé a zásadní.

Emise oxidu uhličitého musejí do zmíněného roku 2030 klesnout na 45 procent objemu produkovaného v roce 2010 a do roku 2050 musejí "klesnout na nulu". Jinak oteplení překročí katastrofickou hranici jednoho a půl stupně.

Teoreticky je taková změna možná, ale zpráva klimatologů varuje, že to bude vyžadovat celosvětové změny v oblasti energetiky, dopravy, průmyslu i stavebnictví.

"Jednou z klíčových věcí, kterou si lze z této zprávy odnést, je to, že důsledky globálního oteoplování vidíme už teď. Ať už jsou to větší extrémy počasí nebo ubývající led v arktických oblastech," míní Pchan-mao Čaj z výše zmíněného klimatologického panelu OSN.

A navíc může být globální oteplování i masivnější - až o tři stupně. Pokud se ho nepodaří zastavit, nejvíc to podle vědců pocítí obyvatelé států na jižní polokouli. Vědci také varují, že některé změny mohou být nejen dlouhodobé, ale dokonce nevratné.

Například oteplení o dva stupně by znamenalo konec korálových útesů na Zemi nebo to, že by Severní ledový oceán minimálně každých deset let přišel přes léto o led. Nemluvě o rychlejším vzestupu hladin světových moří.

V porovnání s tím by oteplení o 1,5 stupně znamenalo konec 70 až 90 procent korálových útesů a arktické moře by bez ledu bylo "jen" jednou za století.

Tři roky připravovaná klimatická zpráva také hovoří o tom, že nestačí jen emise snižovat, ale je důležité je také z atmosféry odebírat - a to jak přirozenou cestou, tak pomocí jakýchsi obřích vysavačů. Problém je v tom, že tyto technologie nejsou hotové a otestované ve větším měřítku.