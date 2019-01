2,5 měsíce ve funkci, odměna 143 tisíc. Ministr školství rozdává

Jak se na ministerstvu školství odměňuje, odhalila žádost neznámé ženy, která se na resort obrátila s žádostí o poskytnutí informací.

I když je dokument kvůli ochraně osobních údajů anonymizovaný, přesto poskytuje unikátní náhled na to, jak jsou odměňováni muži a ženy, kteří mají na starosti vzdělávání v Česku.

Například šestice náměstků ministra Roberta Plagy si loni kromě svých běžných příjmů přišla v průměru na odměnu 375 tisíc korun. I mezi nimi ovšem byly poměrně velké rozdíly - ten "nejchudší" z nich měl celkový příjem 1 511 546 korun hrubého. Na opačném konci pomyslného spektra je pak náměstek, který měl na výplatních páskách 1,933 milionu korun.

Přesto mohou všichni svorně závidět jednomu z ředitelů - ten si totiž za 2,5 měsíce ve funkci připsal ke svému hrubému platu ve výši 172 tisíc ještě 143 tisíc odměn.

Pokud by byl stejným "tempem" odměňovaný celý rok, přišel by si na bezmála na 700 tisíc korun a hravě by strčil do kapsy už zmíněné náměstky, stejně jako řadu jiných ředitelů odborů, kteří na ministerstvu pracovali loni celý rok.

Bohužel ovšem není jasné, za co si ředitel takhle vysoký bonus zasloužil. V přehledu uveřejněném ministerstvem je totiž u všech odměn jen nicneříkající sousloví "Za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných služebních a pracovních úkolů".



Redakce TN.cz oslovila ministerstvo s žádostí o upřesnění odměny pro ředitele, který dostal za 2,5 měsíce bezmála stopadesátitisícovou odměnu.

"V tomto konkrétním případě se jedná o státního zaměstnance, který v průběhu celého roku 2018 vykonával funkci vedoucího oddělení a navíc zastupoval ředitele odboru. Ve funkci ředitele odboru v roce 2018 působil dotyčný 2,5 měsíce po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení. Došlo tedy k časovému překryvu vykonávaných funkcí (vedoucí oddělení/zástupce ředitele a ředitel odboru)," vysvětluje štědrou odměnu mluvčí resortu Aneta Lednová.

Odměna tak podle ní byla vypočítána zpětně, nejen za dobu "ředitelování", ale i za předchozí měsíce. Navrhl ji se souhlasem státního tajemníka příslušný náměstek.

"Je to tak amorální, až to do očí bije. S učiteli licitují o pár tisíc, sami rozhazují. V podfinancovaném oboru!" zlobí se Milan H., který na přehled odměn redakci upozornil.