Otřesný masakr: Otec zabil tři děti, jejich matku i babičku

Mrtvá těla dvouletých dvojčat, jejich tříleté sestry, sedmačtyřicetileté matky a čtyřiasedmdesátileté babičky policie objevila v neděli odpoledne v jejich domě na předměstí města Perth.

Okolnosti vraždy prozatím policie neuveřejnila, pachatelem je podle ní partner zavražděné a otec dětí Anthony Robert Harvey, který se nakonec sám přiznal policii.

Vrah údajně zůstal po hrůzném činu v domě ještě celých pět dní. Vraždil tupými předměty a nožem, nepoužil žádnou střelou zbraň.

Podle informací okolí spolu zavražděná matka a obviněný žili ve společné domácnosti.

Lidé v sousedství jsou činem šokováni. Rodinu s třemi malými dětmi považovali za bezproblémovou. Jejich soused Alfie Campos, který bydlel přes ulici od domu zavražděné rodiny, uvedl, že rodina byla vždy k okolí přátelská, nikdy s ní nebyly problémy.

„Když jsem se ráno probudil, myslel jsem, že je to zlý sen. Jenže je to skutečnost. Je to strašné,“ říká další ze sousedů.

Na místo hrůzného činu lidé z okolí nosí květiny a zapalují svíčky.

Ač jsou podobné činy ve státě Západní Austrálie vzácné, za poslední rok se jedná už o druhý případ tragické rodinné vraždy. V městečku Osmington v květnu zemřelo po střelbě sedm lidí, z toho čtyři byly děti.