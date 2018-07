42 tisíc let byly zmražené. Teď je vědci opět přivedli k životu!

Neuvěřitelný objev. Tak vědci popisují oživení několika hlístic, které objevili v ruské Sibiři. Údajně má jít o živočichy, kteří byli zmražení po dobu 42 tisíc let. Objev je pro vědce především důkazem, že mnohobuněčné organismy jsou schopné dlouhodobého kryospánku.

Červi obživli v laboratoři poblíž Moskvy v Petriho miskách. Infromoval o tom web Siberian Times. "Obdrželi jsme první data dokazující, že mnohobuněčné organismy jsou schopné dlouhodobého kryospánku. Mluvíme o desítkách tisíc let," uvádí zpráva ruských vědců ze čtyř univerzit, kteří spolupracovali také s prestižní americkou Princeton University.

Ze vzorku zhruba 300 červů to byly právě hlístice, které se "probudily". "Poté, co jsme je rozmrazili, pozorovali jsme u hlístic známky života. Začaly se hýbat a přijímat potravu," píše se dál v reportu z Yakutie, oblasti, kde se červi našli.

První, mladší z hlístic pochází z veverčí nory ve zdi permafrostu a je jí zhruba 32 tisíc let. Další je ale stará až 41 700 let, což ji řadí do období stařísch čtvrtohor - pleistocénu. Vědci se domnívají, že obě hlístice jsou samičky.

Je možné, že právě tyto hlístice si v pleistocénu vybudovaly mechanismus, který jim umožňuje hybernovat tisícovky let. Vědci nyní tento mechanismus budou zkoumat, mohl by totiž přinést významné poznatky do kryomedicíny a astrobiologie.

V překladu to znamená, že by hlístice mohly být prospěšné i budoucím kosmickým cestovatelům.

Zdroj: Profimedia Hlístice

Současné hlístice jsou přitom pro člověka spíš na obtíž. Tvoří jednu z nejpočetnějších skupin živočichů. Jde ale o parazity, kteří se rádi usazují nejen v lidském těle, ale i v dalších živočiších a rostlinách. Mezi nejznámější zástupce patří roup dětský, škrkavka dětská, svalovec stočený nebo vlasovec oční.