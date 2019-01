44 km možností, a všechny takhle blízko

Možná to znáte z Rakouska, nebo Itálie, lze to ale i v Česku. Chvíli lyžovat na jednom místě a poté přejet jinam a užít si jiné terény i výhledy. Pět areálů SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, který disponuje 44 km sjezdovek na 1 skipas, je propojeno 12 linkami skibusů. Mezi dvěma největšími Černou horou a Pecí pod Sněžkou navíc můžete přejet na lyžích a rolbami SkiTour.



Ze širokých a mírných sjezdovek Černého Dolu jste na tříkilometrových svazích Černé hory za 10 minut. Přejezd na lyžích a rolbami SkiTour do Pece pod Sněžkou je zážitek, při kterém se těšte na nádherné výhledy i pocit volnosti.



Až si dost vychutnáte pecké sjezdovky po obou stranách tohoto malebného údolí, můžete ještě popojet skibusem do Velké Úpy se skvělou a velmi členitou sjezdovkou z Portášek.







Na lyžích a rolbou SkiTour z Černé hory do Pece pod Sněžkou





Areál Černá hora nabízí nejdelší sjezdovky, jedinou osmimístnou kabinkovou lanovku a nejrychlejší šestisedačkovou lanovku.V Peci pod Sněžkou si užijte lyžování s výhledy na nejvyšší českou horu.Černý Důl je areál ideální pro rodiny s dětmi.Dětské LIVE parky s pojízdnými koberci najdete ve všech areálech SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC.