Pět chyb, které děláme při hubnutí: Takhle se jim vyhnete

I když se snažíte sebevíc zhubnout, pořád vám to nejde. Na vině mohou být úplně začátečnické chyby, se kterými vysněné postavy nedocílíte. Mnohdy za to může nevyvážená strava nebo nedostatečný pitný režim. Ukážeme vám pět chyb, kterých byste se měli vyvarovat.

Velké množství ovoce



Většina diet pochopitelně obsahuje ovoce a zeleninu. To ale neznamená, že jich můžete konzumovat neomezené množství. U všech diet platí heslo: Všeho s mírou. Ovoce obsahuje hodně cukru, takže se má jíst především odpoledne. Okurku naopak můžete chroupat večer u televize místo chipsů, na které máte chuť.



Nesprávný pitný režim



Pijte tak akorát. Odborníci říkají, že bychom měli vypít až dva litry vody denně. Jedná se ale o průměrně vysokého, dospělého člověka. Za předpokladu, že jste menšího vzrůstu a je pro vás nepřirozené pít mnoho, nemusíte do sebe lít jednu lahev za druhou. Může to být pochopitelně o něco méně. Ideální je po ránu vypít sklenku vody s citronem. Zažene vám hlad a nedáte si tak velikou snídani jako obvykle. Alkohol vynechte úplně.







Nevyvážená strava



Omezovat se v jídle rozhodně není příliš chytré. Když budete hladovět, tělo bude ve stresu a vy nikdy nezhubnete. Správně byste měli jíst pětkrát denně malé porce. Jen tak nebudete mít hlad. Ideální je jíst luštěniny jednou týdně a dvakrát týdně ryby. Pečivo si vybírejte celozrnné. Snažte se málo solit a dochucujte raději kořením.



Přílišná rychlost



Možná vás to překvapí, ale důležité je jíst pomalu. Pokud malou porci zhltnete rychlostí blesku, tělo si pravděpodobně ani neuvědomí, že jedlo. Jídlo tedy následně správně nestrávíte a budete mít zase hlad. Snažte udržet v hlavě to, že už za tři hodiny budete jíst, jelikož jíst pravidelně je skutečně podstatné, pokud chcete zhubnout bez jojo efektu.







Pokud žijete v domnění, že když cvičení bolí, je to dobře, jste na omylu. Tak to není. Jestli jste nikdy necvičili, nemůžete naběhnout do fitka a potit krev. Brzy ztratíte zájem a nezhubnete. Začněte klidně pozvolna domácím cvičením, kde se nemusíte ukazovat před cizími lidmi. Až budete mít o pár kilo méně, jistě nabudete sebevědomí a můžete vyrazit rovnou za trenérem.