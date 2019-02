5 potravin, které spolehlivě zaženou hlad, ale nepřidají kila

Nespočet žen, ale i mužů je se svojí postavou nespokojeno, a proto chtějí zhubnout. K tomu jim může pomoci pravidelná strava a pohyb. Na talíři by se měly začít objevovat menší porce. Z počátku budete mít ze změny stažený žaludek. Přinášíme vám 5 potravin, které spolehlivě zaženou hlad.

Limonáda nade vše

Ať je zima nebo léto, je to jedno. Pokud vám není dobře a potřebujete svůj žaludek uklidnit, vsaďte na okurkovou limonádu. Okurka váš žaludek přímo pohladí. Oloupanou a nakrájenou na kousky si ji dejte do lahve s vodou a den předem ji přes noc strčte do ledničky. Následující ráno ji můžete popíjet celý den.







Vitamínem C ku štíhlé postavě

Sami víte, že po bujaré noci máte zkrátka chuť na vodu s citronem. Vzhledem k tomu, že alkohol při dietě jistě vynecháváte, pijte ji i jen tak. Pokud vám nesedí citron a je pro vás příliš kyselý, zvolte jeho alternativu – pomeranč. Ideální je si dát sklenku hned po ránu. Žaludek vám to lehce stáhne, takže toho pak méně sníte.



Pomůže i čerstvý čaj

Jestli je na něco opravdu dobrá máta, je to žaludek. Louhujte si ji pravidelně v horké vodě a následně popíjejte. Čaj si můžete dát klidně třikrát denně. Při pravidelném pití vám to nejen potlačí hlad, ale i zmírní žaludeční problémy. Pokud trpíte zápachem z úst, je máta ideálním řešením. Mátu si v květináči klidně můžete pěstovat v obývacím pokoji. Čerstvý čaj lze udělat i ze zázvoru.







Hlad zažene i obyčejná sodovka

Všude je téměř zadarmo. Opravdu jen za pár korun. Kolik užitku ale udělá je až neuvěřitelné. Díky tomu, že vás bublinky lehce nafouknou, hlad zmizí téměř okamžitě. Sodu si můžete koupit točenou nebo nebo pak v obchodě v lahvi. Za předpokladu že bublinkám neholdujete, volte jemně perlivou. Má stejný účinek.



Banány kupujte po kilech

Banány jsou bohaté fruktózu a glukózu kombinovanou s vlákninou. V praxi to znamená, že po snědení jednoho banánu nebudete mít dlouhou dobu hlad a navíc se po něm netloustne, pokud jich tedy nesníte deset najednou. Též mají účinek ten, že vám žaludek spraví a bude vám po něm dobře. Určitě si je můžete dát minimálně ráno s vločkami a vyrazit do práce.