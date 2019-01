7 orgánů, o kterých jste netušili, že je máte! Co nám zbylo po opicích

Rudimenty, evoluční pozůstatky, které nám zbyly po našich opičích předcích, můžeme najít téměř u každého člověka. Nebo alespoň některé z nich. Zakrnělé orgány sice povětšinou ztratily svou funkci, to ale neznamená, že by nadobro zmizely z lidského těla!

Věděli jste, že lidské tělo je plné evolučních pozůstatků, které už ztratily původní účel? Říká se jim rudimenty a jsou to už dávno zakrnělé orgány, organismem nepoužívané.

1. Položte celé předloktí své ruky na stůl a zvedněte palec. Vidíte na svém předloktí vystouplý pruh? Není to kost, je to to pozůstatek svalu, který nám dříve pomáhal lézt na stromy! Jmenuje se palmaris longus, u 14 % lidí už však zcela vymizel.

Zdroj: Profimedia

