AAA AUTO opět před koncem roku snížilo ceny ojetých aut, až o 80 000 korun.

AAA AUTO zahájilo novoroční výprodejovou akci se snížením cen až o 80 000 Kč ještě před koncem roku. Důvodem poklesu cen poloviny modelů je každoročně s koncem kalendářního roku blížící se zestárnutí o rok, ke kterému dojde po prvním lednu.



Většina zákazníků si uvědomuje, že nový automobil ztrácí na hodnotě desítky tisíc korun ihned po vyjetí z autosalonu, což pomáhá zvyšující se poptávce po zánovních a ojetých automobilech. Navíc začátkem nového roku všechna vozidla v provozu zestárnou o celý rok, což se promítá i do jejich ceny, která výrazně klesá. „Zahájení novoročních slev ihned po vánočních svátcích se nám osvědčuje již několik posledních let. Nejen že tím tak trochu předbíháme prodejce nových vozů, kteří většinou ceny loňských modelů snižují až po prvním lednu, ale zároveň tak vycházíme vstříc zákazníkům, kteří si automobil na konci roku pořizují například kvůli odpočtu DPH,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, kam patří mimo jiné značky AAA AUTO nebo Mototechna. Celková nabídka AAA AUTO na dvaadvaceti pobočkách v České republice je nyní na 9 500 automobilů.



Ekonomická situace zákazníků je již posledních několik let na vzestupu, což dokazují i každoročně se zvyšující počty prodaných automobilů nejen v síti autocenter AAA AUTO, a také zvyšující se zájem o financování, díky kterému si lidé mohou pořídit automobily vyšší třídy, než jak tomu bylo ještě tři roky zpátky. Letos skupina očekává nejlepší prodejní výsledky v novodobé historii. „S koncem roku se ještě výrazněji zvyšuje poptávka po automobilech ve stáří jednoho roku až dvou let a s nájezdem do padesáti tisíc kilometrů. Velký vliv má také dostupnější financování nákupu vozu na splátky i díky stále ještě nízkým úrokovým sazbám,“ uzavřela Topolová.



Příklady zlevněných vozů:



Škoda Octavia III Combi TDI z roku 2014, původem z ČR, najeto 105 tisíc km

- Původní cena 310 000,- Kč

- Cena po slevě 230 000,- Kč

- Sleva 80 000,- Kč



Volkswagen Passat TDI z roku 2013, původem z ČR, najeto 60 tisíc km

- Původní cena 420 000,- Kč

- Cena po slevě 340 000,- Kč

- Sleva 80 000,- Kč



Hyundai ix35 z roku 2012, původem z ČR, najeto 138 tisíc km

- Původní cena 295 000,- Kč

- Cena po slevě 240 000,- Kč

- Sleva 55 000,- Kč



Kia Sportage diesel 4x4 z roku 2011, původem z ČR, najeto 112 tisíc km

- Původní cena 375 000,- Kč

- Cena po slevě 300 000,- Kč

- Sleva 75 000,- Kč



Škoda Fabia 1.2 TSI z roku 2012, původem z ČR, najeto 77 tisíc km

- Původní cena 210 000,- Kč

- Cena po slevě 151 000,- Kč

- Sleva 59 000,- Kč



Skupina AAA AUTO působí na trhu již 26 let. Provozuje síť 46 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu své existence obsloužila již přes 2,2 milionu zákazníků. Skupina prodá ročně zhruba 80 000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro rok 2017 se stala i držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Skupinu AAA AUTO vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna jsou oficiálním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže – Fortuna ligy.