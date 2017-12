AAA AUTO snížilo ceny ojetých aut před koncem roku až o 80 000 Kč

Český spotřebitel je již řadu let zvyklý, že hned po vánočních svátcích prodejci razantně snižují ceny svých produktů. Zákazník si může od dnešního dne pořídit s výraznou úsporou nejen elektroniku či oděvy, ale také lepší automobil. Největší prodejce ojetých automobilů u nás, AAA AUTO, zahajuje novoroční výprodejovou akci se snížením cen až o 80 000 Kč ještě před koncem roku. Důvodem poklesu cen poloviny modelů je, stejně jako v uplynulých letech, blížící se zestárnutí o rok, ke kterému dojde po prvním lednu.

Nový automobil ztrácí na hodnotě desítky tisíc korun ihned po vyjetí z autosalonu, proto není divu, že když se začátkem nového roku všechna vozidla v provozu zestárnou o celý rok, jejich ceny výrazně klesnou. „Každoročně chceme tak trochu předběhnout prodejce nových vozů, kteří většinou ceny loňských modelů snižují až po prvním lednu. Proto snížením cen podporujeme rozhodnutí zákazníků pořídit si lepší vůz ještě před koncem roku. Zákazníci této nabídky využívají i kvůli odpočtu DPH,“ uvedla generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová. Celková nabídka AAA AUTO na dvaadvaceti pobočkách v České republice je nyní přes 8 500 automobilů a slevy se týkají poloviny vozů.



Ekonomická situace zákazníků se za posledních několik let zlepšila, což dokazují i každoročně se zvyšující počty prodaných automobilů nejen v síti autocenter AAA AUTO. Letos společnost očekává nejlepší prodejní výsledky za posledních deset let. Zároveň lidé stále častěji reagují na trend nakupování zánovních vozů ve stáří jednoho roku až dvou let, které jsou oproti novým výrazně cenově výhodnější. Velký vliv má také dostupnější financování nákupu vozu na splátky, jelikož úroky úvěrů zůstávají na historických minimech. „Naši zákazníci v povánočním období vítají možnost pořídit si auto na splátky, kdy jen u nás mohou využít nabídek od čtyř největších společností na trhu a nezatíží si tolik rozpočet hned zkraje roku,“ uzavřela Topolová.



Příklady zlevněných vozů:



- Škoda Octavia TDI Combi z roku 2011, původem z ČR, 62 tisíc km najeto

• původní cena 300 000,-

• cena po slevě 220 000,-

• sleva 80 000,-

- Volkswagen Tiguan 2.0 TDI z roku 2013, 72 tisíc km najeto

• původní cena 570 000,-

• cena po slevě 490 000,-

• sleva 80 000,-

- Ford Mondeo 2.0 TDCI Combi z roku 2014, 80 tisíc km najeto

• původní cena 460 000,-

• cena po slevě 383 000,-

• sleva 77 000,-

- Kia Sportage z roku 2015, 50 tisíc km najeto

• původní cena 450 000,-

• cena po slevě 380 000,-

• sleva 70 000,-

- Škoda Fabia 1.2 z roku 2008, 71 tisíc km najeto

• původní cena 145 000,-

• cena po slevě 92 000,-

• sleva 53 000,-