Krušné hory vzala útokem psí spřežení. Nevadil jim ani silný vítr

Nekrásnější pohled je prý z koňského hřbetu. Pohled ze saní, který vidí musher, ale prý také stojí za to. Tuhle krásu mohli lidé vidět v Abertamech v Krušných horách, kde se konal závod psích spřežení.

Původně se se psím spřežením proháněli lovci a obchodníci v arktických oblastech. A v krušnohorských Abertamech to v neděli vypadalo podobně. Závodníkům ani psům sněžení nebo vítr nevadil.

"To dělám od osmi let. Ale postupem času je to určitě ta romantika. Láska ke zvířatům, k přírodě a člověk si tam krásně čistí hlavu," uvedla musherka Anita Bebr.

Nejvíc si to ale užívají psi. Nemohou se dočkat, až vyrazí do terénu. Vepředu vždycky běží nejzkušenější pes, vůdce. Vzadu hned před saněmi zase ti nejsilnější. Nejčastěji je táhnou malamuti. Známí jsou také grónští psi, ohaři a také alaskani, tedy křížená plemena.

"Já je mám hodně veliký, protože, já už jsem starší osoba, já potřebuju, aby mě víc vezli," říká pobaveně mistryně republiky Dagmar Nešněrová.

Psi se poprvé zapřahají asi tak v jednom roce. To už je musheři trénují. Málokdo z nich nás ale nechá nahlédnout do kuchyně, co všechno své chlupaté svěřence učí.

"No a potom, je to na každém závodníkovi. Málokdo to prozrazuje, protože všichni chceme vyhrát, že jo," vysvětluje musherka Kateřina Kulhánková.



Psí spřežení dokáže táhnout sáně úctyhodnou rychlostí. Na bezmála čtyřicetikilometrové trati dokáže vyvinout v průměru i rychlost dvanáct kilometrů v hodině.