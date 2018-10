Adam nestihl porod dcery kvůli maličkosti! Je další dítě, říká Bára

Barbora s Adamem v Malých láskách zaujali především velkým věkovým rozdílem. Bára je totiž o devět let starší než její partner. Zároveň už má syna z předchozího vztahu, který se na sestřičku příliš netěšil. Jak se to změnilo? A jaký je mladý Adam otec?

"Na sestřičku se vůbec netěším," prohlašoval Tadeáš před narozením Bibianky. Teď už je ale všechno jinak. "Už jak za námi šli, začal Tadeášek hrozně plakat. A doteď tvrdí, že Bibianka jako první věc na světě viděla jeho, proto se tak strašně milují," říká Barbora.

O malou ségru se prý stará příkladně. Stejně hezky mluví Barbora i o Adamovi, který se rok po narození Bibianky stal jejím manželem. "Bylo to hrozně rychlé. Rozhodli jsme se někdy v únoru a v březnu jsme se brali. Já jsem zůstala Raková, Bibianka má jeho příjmení," vypráví Bára.

I přesto, že Adam jako otec hodně dospěl, Bára přiznává, že se občas chová jako dítě. "Beru ho tak, protože je chlap. Ale změnil se od doby, kdy jsem ho poznala. Je hodně dobrý táta a spoustu věcí uzpůsobil rodině," doplnila.





Připomeňte si Tadeášovu "scénu" v porodnici:

Dodnes prý Adama mrzí, že neviděl, jak Bibianka přišla na svět. "Bylo to kvůli rajské, kterou vařil pro Tadeáška. Nevěděl, jestli vypnul sporák, tak se vraceli. A to bylo těch osudných dvacet minut, o které porod nestihl, takže jsem tam byla sama," popsala Barbora.

Od vztahu s mladším mužem ji známí odrazovali, dnes si je ale jistá, že udělala správně. "Kamarádka říkala, ať do toho jdu, že nemám co ztratit, a jsem za to moc ráda. Kdybych takhle přemýšlela, tak ani nejsme spolu, nemáme dítě, to se prostě nedá," uzavřela Bára.

Co dalšího na Adama práskla? A jak se změnil jejich vztah po narození dcery? Podívejte se na pořad Jak se vede, malé lásky? na NovaPlus! Všechny epizody Malých lásek najdete na VOYO.