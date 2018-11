Adoptovaný chlapec zavraždil svou sestru. Policii se udal sám

Jihočeští kriminalisté vyšetřují mimořádně závažný násilný trestný čin. Podle informací televize Nova obvinili z vraždy teprve šestnáctiletého chlapce. Ten je v současné době ve vazbě.

Podle policie měl doma před půlnocí v neděli 25. listopadu zavraždit svou o 6 let starší sestru. Tu pak mrtvou naložil do kufru auta a odvezl do vedlejší obce, kde se jí chtěl zřejmě zbavit. Odtud pak volal kamarádovi, kterému se se svým činem svěřil. Ten ho přesvědčil, aby vše sám nahlásil policii.

Co se mezi nevlastními sourozenci stalo, není jasné. Kriminalisté ještě nenalezli vražednou zbraň, a tak neznají ani způsob vraždy. Policie případ kvůli nízkému věku pachatele odmítá více komentovat.

"Obětí tohoto zločinu je mladá žena. Vyšetřovatel v této souvislosti již obvinil konkrétní osobu. S ohledem na skutečnost, že v případu figuruje mladistvá osoba a také s ohledem na pozůstalé i okolnosti případu, nebudeme zveřejňovat podrobnosti," řekl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Podle informací TV Nova se jednalo o bezproblémovou rodinu, která chlapce adoptovala už jako malého. Problémy se zákonem nikdy neměl ani samotný obviněný chlapec.