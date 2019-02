Adrian a Nicholas se propadli pod led. Hrdina pro ně neváhal skočit

Dva chlapce ve věku 11 a 12 let zachránil v úterý odpoledne Jan Máj z Krásné Lípy. Pod chlapci se prolomil na rybníku led. Muž neváhal a do ledové vody pro ně skočil. Pak je vzal k sobě domů, poskytl jim suché oblečení a zavolal záchranku. Ta chlapce převezla do nemocnice.