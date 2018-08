Adršpach nezvládá nápor turistů! Doprava kolabuje už čtvrtým dnem

Už čtvrtý den po sobě museli policisté kvůli přeplněnému komplexu Teplicko Adršpašských skal uzavřít hraniční přechod ve Zdoňově. Pro tisíce (převážně polských) turistů je skalní město jedním z největších lákadel v regionu. Letošní sezóna tak bude, co se týká návštěvnosti, rekordní.

Několik parkovišť v blízkosti skalních měst Adršpachu a Teplic se začínají v poslední čtyřech dnech plnit už okolo osmé hodiny ráno. A zhruba v deset obvykle nastoupí do akce policisté, kteří příjezdy ke skalám uzavírají. Auta odstavují v šest kilometrů vzdálených Teplicích nad Metují. Turisté projedou jen v případě, že se uvolní místo na parkovišti.

A ani v sobotu tomu nebylo jinak. V jedenáct hodin dopoledne policisté opět museli pro polské řidiče uzavřít hraniční přechod ve Zdoňově.

Nádherná skalní města se stala pro Poláky turistickým hitem letošního léta. Každý den jich do skal projdou tisíce. Tyto dny zájem turistů umocnil i fakt, že ve středu byl v Polsku státní svátek a po zbytek týdne si lidé brali dovolenou. Stánkaři a prodejci občerstvení zažívají žně. Pro urychlení odbavení se tu dá dokonce platit zlotými a nápisy jsou také v polštině.

Jenže skály nejsou nafukovací. Na romantiku a samotu v přírodě tak zapomeňte. Po letošních zkušenostech místní úřady uvažují dokonce o zavedení internetových pořadníků. Turistu, který by se předem nenahlásil, by do skal nepustili.