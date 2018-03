Africký mor se nedaří zastavit! Mohou za to i nedojedené svačiny

Letáky se v první fázi objeví na téměř osmi stovkách míst. Pracovníci SVS se chtějí ze začátku zaměřit na velké skladové areály, kde je velký provoz kamionů, a na dálniční odpočívadla.

Africký mor prasat se totiž podle odborníků na Zlínsko dostal ve formě špatně tepelně zpracovaného jídla - např. salámu. "Je to o tom, že cestující z východu mohou mít svačinu s vepřovým masem, které není dostatečně opracované. Svačinu nevyhodí do odpadkového koše, ale někde na odpočívadle, může to sníst divoké prase a takhle tu nákazu dostat," vysvětlil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Divoká prasata si potom infekci už dál předávají mezi sebou. Od loňského června odhalily testy tuto nemoc u více než dvou set divočáků. Až na pár výjimek všechny případy pocházejí z poměrně úzkého prostoru v okolí Zlína. Veterinární správa přiznává, že se touto letákovou akcí, zaměřenou na turisty a řidiče kamionů, inspirovala v sousedním Německu.