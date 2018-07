Agresivní řidič ohrozil auta v protisměru, kamioňáci to zachránili

Řidič osobního auta nepochopitelně předjíždí i přesto, že se proti němu v protisměru řítí kamiony. Stalo se to na hlavním tahu z Pelhřimova na Tábor. "Osobní automobil začal předjíždět v nepřehledných zatáčkách, popsal situaci ohrožený řidič kamionu Martin Hospodka.

Šlo o centimetry. Jen díky duchapřítomnosti řidičů se nikomu nic nestalo. Svým manévrem řidič osobního auta ohrozil nejen sebe, ale i všechny okolo. "Jsem rád, že jsem se večer mohl vrátit domů k dceři,“ má jasno jeden z ohrožených řidičů.

"Nebýt reakce našich všech třech kamionů, že jsme to všechno přibrzdili, aby se tam mohl vejít do té myšky, nevím, co by se stalo,“ tuší Martin Hospodka, že situace mohla skončit tragicky.

Podobných hazardérů za volantem přitom na našich silnicích v poslední době přibývá. Třeba před dvěma týdny řidič osobního auta u Štoků na Havlíčkobrodsku vjel z vedlejší silnice na hlavní přímo před projíždějící kamion. Jen díky obrovskému štěstí se nikomu nic nestalo.

Ne vždy, ale riskantní chování řidičů dopadne takhle. Třeba řidič osobního auta u Lázní Bohdaneč přes plnou čáru předjížděl kamion a v protisměru se čelně střetl s autem městských strážníků. Dva lidé tehdy skončili s vážnými zraněními v nemocnici.