Agresor jen tak kopl cizího muže do hlavy, hrozí mu 10 let! VIDEO

Pražským policistům se podařilo dopadnout nebezpečného agresora, který v polovině února bez jakéhokoli důvodu velkou silou kopl jiného muže do hlavy. Napadený po útoku upadl do bezvědomí a skončil na jipce. Vše zaznamenaly kamery.

"Případ se odehrál v polovině února u vstupu do nákupního centra na Chodově. V té době neznámý agresor zcela bezdůvodně kopl do hlavy jiného muže, který přicházel dovnitř. Kop byl tak silný, že poškozený upadl do bezvědomí a musel být odvezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče," vysvětlil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Ze záběrů kamer je jasně vidět, že útoku nepředcházel žádný konflikt, hádka nebo strkanice. Vyšetřování ztížil i fakt, že útočník a oběť se vůbec neznali.

"Nicméně v tomto případě policisté měli po zhlédnutí záznamu okamžitě jasno. Muže totiž poznali. Jednalo se o několikrát trestaného dvaadvacetiletého muže, který žije na ulici, bere drogy a krade v obchodech. Pak už bylo jenom otázkou času muže vypátrat a zadržet. To se povedlo v polovině března," doplnil Daněk.





"Karatista" při výslechu sám přiznal, že je v poslední době tak nějak agresivní a sám neví, jestli se něco podobného nebude záhy opakovat. Proto policisté navrhli jeho vzetí do vazby, což soud schválil.

Za těžké ublížení na zdraví mladíkovi hrozí až desetileté vězení.

