Agrofert dostal na dotacích skoro 3x tolik, co zaplatil na daních

Společnost Agrofert, kterou na začátku loňského roku převedl premiér Andrej Babiš do svěřeneckého fondu, získala vloni na dotacích 2 102 milionů korun, na dani z příjmů odvedla do veřejných rozpočtů 739 milionů. Na základě informací z výroční zprávy Agrofertu to uvádějí čtvrteční Hospodářské noviny.