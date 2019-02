Aktivista ve vazbě nedostal jídlo pro vegany, vysoudil omluvu

Soud se postavil na stranu aktivisty Lukáše Borla ve sporu s ministerstvem spravedlnosti. Ten resort zažalovat proto, že při pobytu ve vazbě nedostal veganskou stravu. Tam Borl seděl od září 2016 do dubna 2017.

Soud dospěl k závěru, že ze strany Vězeňské služby došlo k neoprávněnému postupu. Podle rozsudku byl tak Lukáš Borl krácen na svých právech.

"Postupem ve Vazební věznici v Litoměřicích došlo k porušení práva žalobce přiznaného v článku 15 Listiny základních práv a svobod, kdy bylo porušeno základní lidské právo žalobce na svobodu myšlení, svědomí,“ stojí podle pátečních Lidových novin v rozsudku.

Maso a další živočišné produkty muž údajně nejí už dvacet let. Vedení věznice tvrdí, že náklady na veganskou stravu by se nevešly do finanční kalkulace. Zároveň by prý nesplnil nutriční požadavky, které určují předpisy.

Věznice tak Borlovi zajistila jen vegetariánskou stravu, která vsak obsahuje živočišné produkty. Poté co byl propuštěn, podal na věznici žalobu.

"Klient chtěl docílit toho, aby vězeňská služba přestala porušovat právo veganů na veganskou stravu, jinými slovy porušování práva na svobodu svědomí a myšlení. Žalobou se domáhal pouze omluvy a toho, aby soud konstatoval, že jeho práva byla neposkytováním veganské stravy při výkonu vazby porušena," řekla deníku jeho advokátka Zuzana Candigliota.

Mladého aktivistu dostalo za mříže obvinění hned z několika trestných činů. Obžalovaný je například kvůli zapalování policejních vozů. Kriminalisté mu přičítají propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, poškození cizí věci nebo vydírání, uvádí deník. Policisté aktivistu spojují s údajnou anarchistickou Sítí revolučních buněk.