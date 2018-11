Aktivista z Holandska: Tento muž vyhodil květiny na Národní třídě

Velkou vlnu ohlasů dnes vyvolalo vyhození květin od památníku na Národní třídě v centru Prahy. V koši skončily květiny od premiéra Babiše, prezidenta Zemana a představitelů SPD Tomia Okamury a Radima Fialy. Policie se případem zabývá. Květiny od památníku sebral a do koše vyhodil muž jménem Otakar van Gemund a další členové aktivistické skupiny Kaputin.

Otakar van Gemund je politický aktivista, člen skupiny Kaputin, který v noci na 17. listopadu vyhodil s kolegyní do koše na Národní třídě v Praze květiny od Andreje Babiše a Tomia Okamury.

"My jsme tady za skupinu Kaputin, rebelové, kteří bojují za demokracii. Myslíme si, že je neslučitelné s naší demokracií, aby lidé jako Andrej Babiš, nebo Tomio Okamura, položili věnce k památníku 17. listopadu. Ten má být symbolem naší demokracie a tito pánové se podle pravidel demokracie vůbec nechovají," prohlásil na místě Gemund před odstraněním květin od památníku pro Seznam zprávy.

Otakar van Gemund se narodil v Holandsku, v Česku však žije už skoro 30 let. Živí se jako překladatel a netají se tím, že kdykoliv je podle něj politická situace vyhrocená, tak musí být aktivní. Na svém kontě má už mnoho protestů, kontakt s policií pro něj není ničím výjimečným a zkušenosti má i s pouty na rukou.

Aktivistická skupina Kaputin dlouhodobě vystupuje proti prezidentu Zemanovi, premiéru Babišovi, ale také ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Členové skupiny včetně Otakara van Gemunda se dostali do hledáčku policie, když před několika lety nebyli vpuštěni do prostoru Albertova, protože měli transparenty proti Miloši Zemanovi. Otakar van Gemund také protestoval proti Putinovi na tiskové konferenci vlády České republiky, kdy se vysvlékl do půl těla a ukázal nápisy na holé kůži. Protest směřoval proti vlažnému postoji Sobotkovy vlády vůči ruské anexi ukrajinského Krymu.

Případem vyhozených květin se zabývá policie. Vyhazování květin se nelíbí ani některým opozičním politikům, kteří s prezidentem či premiérem mají spory, podle jiných je to projev občanské nespokojenosti. Kytice od Zemana, Babiše či Okamury lidé ráno sebrali a vyhodili do odpadkového koše. Policisté oznámili, že prověřují narušení piety, u majitelů vyhozených kytic budou zjišťovat, zda budou chtít uplatnit škodu. Nikoho nezadrželi ani neomezili na osobní svobodě, kytice vyndali z koše a odvezli na služebnu.