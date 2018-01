Alec (14) snědl sendvič, lékaři pak 100 dní bojovali o jeho život

Přes 100 dní bojoval v nemocnici o život čtrnáctiletý Alex Hebblethwaite z amerického státu Missouri. Lékaři i potom, co se jej podařilo uzdravit, dlouho nevěděli, proč chlapec poté, co na fotbalovém zápase snědl sendvič, bojoval o život. Až teď zjistili, že měl vzácné onemocnění autoimunitního systému.

Ale z města Osage v americkém Missouri bojoval o život v nemocnici téměř 4 měsíce. První problémy se u něj objevily vloni v dubnu, když si při jedení sušenky poranil jícen. Lékaři mu doporučili, aby se vyhýbal tvrdé stravě.

reklama

O měsíc později ale Alex skončil v nemocnici znovu. Během fotbalového zápasu se začal dusit poté, co snědl sendvič. Lékaři zjistili trhlinu v jícnu, když ho chtěli operovat, zjistili, že Alec je septický a chlapec má v hrudníku rozsáhlou infekci.

Aleca museli převézt na dětskou JIP, kde mu do hrudníku zavedli několik hadiček. Jeho zdravotní stav se ale i po dalších několika zákrocích dál zhoršoval. Alec bojoval s otravou krve.

Po několika týdnech po nemocnicích se jeho jícen konečně zahojil, lékaři ale objevili zánět žlučníku, který museli vyoperovat. Chlapce, kterého do nemocnice přijali 21. května, propustili až 3. září. Během léčby podstoupil několik operací, u kterých nebylo jasné, jestli je přežije.

A trvalo ještě několik dalších týdnů, než lékaři konečně diagnostikovali, čím malý Alec trpí. Zjistili, že má vzácné autoimunitní onemocnění, eozinofilní ezofagitidu. Nemoc způsobuje hromadění bílých krvinek v jícnu, které může vést k jeho roztrhnutí a udušení nemocného.

"Bylo to strašidelné, když vidíte vaše dítě v nemocniční posteli a nejste mu schopni pomoci. To jsou pro matku nejhorší obavy. Bylo to děsivé," řekla listu Daily Mail Kasey Hunterová, Alecova matka.

Alec má teď přísnou dietu, musí se vyhýbat všem potravinám, které by mu mohly poškodit jícen. Lékaři mu při kontrolách jícen roztahují, aby usnadnili dýchání a polykání.