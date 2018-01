Alex (14) šikanoval spolužáka! Poté zaútočil na seniora o holi

Alex 28. prosince ve večerních hodinách přeskočil oplocení rodinného domu a následně na vchodových dveřích rozbil okno, přes které vešel dovnitř. V domě prohledával zásuvky, přičemž ho vyrušil třiašedesátiletý majitel domu, který chodí o holi. Chlapec muže strčil a poté, co našel cigarety, z domu odešel.

reklama

Důchodce hned zavolal na policii. "Kriminalisté Alexe zadrželi, byl umístěn do cely předběžného zadržení. Jelikož se už v minulosti měl nezletilý dopustit trestné činnosti, vyšetřovatel zpracoval podnět na návrh na jeho vzetí do vazby," informovala nitranská policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Dodala, že v případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody na tři až osm let, protože skutek spáchal vůči chráněné osobě. Stíhán je vazebně.

Útok na spolužáka

Nejedná se o první přečin mladíka. Žáci Alex, Timotej a Kristián dne 9. května 2017 napadli v prostorách šatny základní školy v Demandice spolužáka Tomáše.

Timotej chlapce strčil do hrudníku oběma rukama, následkem čehož Tomáš narazil do vchodových dveří vedoucích do šatny. Následně ho Kristián dvakrát udeřil pěstí pravé ruky do obličeje a nezletilý Alex ho kolenem kopl do břicha. Potom ho povalil na zem, kde ho třikrát kopl do hlavy a jednou do zad.

"Podle lékařské zprávy způsobili chlapci zhmoždění hlavy v levé spánkové temenní oblasti, které si vyžádalo dobu léčení a neschopnosti v 6 dní," popsala tehdy případ policejní mluvčí Renáta Čuháková.



"16letý Timotej a 15letý Kristián byli obviněni z přečinu výtržnictví spáchaného formou spolupachatelství. Jejich 13letý kamarád Alex, který se na skutku podílel, však není pro nedostatek věku trestně odpovědný, proto vůči němu nemohlo být ve smyslu zákona vznesené obvinění," vysvětlila loni mluvčí. Zdá se však, že tentokrát se Alex ze svých skutků už tak snadno nevyvleče.