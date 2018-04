Alfie už ztratil sílu bojovat, kolabuje! Otec viní lékaře z vraždy

Kate Jamesová a Tom Evans se o život svého syna soudili dlouhé týdny. Nesouhlasili s rozhodnutím lékařů 23měsíčního Alfieho odpojit od přístrojů. Podle nemocnice by bylo nejlepší nechat chlapce zemřít, protože má poškozený mozek a bez pomoci nepřežije.

reklama

Soudy rozhodly ve prospěch lékařů, a tak Alfieho v pondělí večer od přístrojů odpojili. Jenže chlapeček začal sám dýchat a na fotkách se dokonce drží maminky kolem krku. Narychlo se proto sešel nejvyšší soud, jenže rodiče znovu doufali marně. Ani tentokrát nevyslyšel jejich přání a přiklonil se na stranu nemocnice.

Poslední nadějí je teď odvolání proti tomuto rozhodnutí. O něm by měl soud rozhodnout ještě během středečního odpoledne. Rodiče usilují o to, aby mohli Alfieho přepravit do Itálie na alternativní léčbu. Podle posledního verdiktu to ale není v pacientově zájmu.

Pomoci se podle portálu Daily Mirror pokusili i němečtí záchranáři, kteří chtěli Alfieho naložit do vrtulníku a transportovat do Říma. Z nemocnice Alder Hey, kde chlapec bojuje o život, zdravotníky vyvedla policie a ochranka.

Rodiče si teď stěžují na přístup lékařů a pracovníků Alder Hey. Údajně mu několik hodin po odpojení od přístrojů odmítali poskytnout výživu a rodiče dávali malému Alfiemu dýchání z úst do úst. Až po delší době zdravotníci podali chlapci kyslík a vodu.

Právníci Alfieho otce u soudu uvedli, že chlapec ztrácí sílu bojovat a kolabuje. Už třikrát se ho podařilo vrátit k životu, i nadále ale žije bez pomoci přístrojů. Tom Evans chce tři lékaře obvinit z plánování vraždy.

Ve Velké Británii mají přednost práva pacientů před přáním rodičů, pokud lékaři s příbuznými nesouhlasí. Proto musel být Alfie od přístrojů odpojen, když soudy rozhodly ve prospěch nemocnice Alder Hey.