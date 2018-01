Alice (13) je nezvěstná, odborník vysvětlil zašifrovaný vzkaz rodičů!

Už čtvrtý den hledají policisté Alici Jelínkovou (13) z Jirkova na Chomutovsku. V pátek měla odjet do Prahy, kde také podle posledních informací zřejmě zůstala. Rodina s novináři nekomunikuje, prostřednictvím kriminalistů ale poslala dopis se vzkazem pro ztracenou dceru a doufá, že se Alice vrátí. Panují totiž obavy, že by si mohla ublížit.

Alice se měla ze školy vrátit domů v pátek odpoledne. Když se ale ani do večerních hodin neobjevila, rodiče zavolali policii. Dva dny pak probíhalo intenzivní pátrání na celém Chomutovsku. Podle kriminalistů dívka v pátek do školy vůbec nedorazila, místo toho jela do Prahy a před pátou odpoledne se měla vracet zpátky. Podle posledních informací pravděpodobně v Praze zůstala.

reklama

"Prověřujeme i verzi, že z Prahy neodjela. Prověřujeme poznatky získané jak vlastním šetřením, tak od občanů, zatím veškeré prověrky byly s negativním výsledkem," řekla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Zoufalá rodina zveřejnila dopis určený ztracené dívce. Je psaný tak, aby mu porozuměla jen ona. S médii rodina nekomunikuje, přesto lze z dopisu vyčíst, že v rodině zřejmě něco nebylo v pořádku.

"Ájo, víme, že tomuto vzkazu porozumíš jen ty, protože jsi moc chytrá. Už nám vše došlo. Jde to i jinak, znovu a líp. Pojď prosím, setkáme se jen my tři. Jak jsi jednou řekla, nemá cenu v sobě držet nenávist. Už to víme a najdeme společnou cestu," napsala rodina.

"Tam jsou naivní věty, je to taková jako pseudo představa, jak by to všechno mělo být pěkný, krásný. Všechno to potvrzuje to, že někde se stala chyba v rodině a to je problém toho vzdoru," řekl psycholog Slavomil Fischer.

Alice je štíhlá dívka, měří necelých 160 cm, kromě nápadně obarvených vlasů má i částečně vyholenou hlavu. Má i několik piercingů v obličeji.