Alici (13) se nedaří najít. Rodiče jí poslali tajuplný vzkaz plný šifer!

"Víme, že tomuto vzkazu porozumíš je ty, protože jsi moc chytrá," začíná dopis rodičů třináctileté Alici. Dívku v něm rodiče žádají, aby za nimi přišla. A šifrou jí dávají instrukce, kdy a kde na ni budou čekat. Celý vzkaz rodičů Alici zveřejnil web e-mostecko.cz

"Bude to den, kdy jsi se ještě nedávno učila fyzicky bojovat," píší rodiče a dívce tak zřejmě vzkazují, který den v týdnu se s Alicí chtějí sejít. V ten den budou sami na Alici čekat na dvou různých místech.

První místo je to, kde je Alice "spojena s dědou s červenou kudličkou". Druhé místo je pak ve městě, kde vloni "potkala roztomilého černouška".

"Jak jsi jednou řekla, nemá cenu v sobě držet nenávist. Už to víme a najdeme společnou cestu," slibují rodiče Alici.

Dívka odešla v pátek ze svého domova, do školy už ale nedorazila. Podle jedné verze měla vyrazit dopoledne autobusem do Prahy, vracet se měla v 16:50 a měla vystoupit v Lounech nebo v Chomutově. Policisté ale prověřují i možnost, že vůbec do Prahy nejela. V sobotu nad Chomutovem kroužil policejní vrtulník.

"Je důvodné riziko, že by si mohla ublížit," obávají se podle tiskové mluvčí Aleny Bartošové policisté.



Celý vzkaz rodičů Alici:

"Vzkaz pro Aličku od mámy a táty.



Ájo, víme, že tomuto vzkazu porozumíš jen ty, protože jsi moc chytrá. Poslouchej: slova Kurta Kobaina na zdi nad hlavou už teď neplatí. Už nám vše došlo. Jde to i jinak, znovu a líp. Pojď prosím, setkáme se jen my tři. Poslouchej: budou to dvě místa v jednom dni a dva různé časy.



Bude to den, kdy jsi se ještě nedávno učila fyzicky bojovat.

První místo: bude tam, kde jsi spojena s dědou s červenou kudličkou. Jdi tam, kde jste sami s dědou dělali zakázané (nahoru a dolu, kde můžou být pavouci). V tolik hodin, jako je našemu Čikovi. Budeme čekat hodinu jen my dva.



Druhé místo: TEN SAMÝ DEN: Bude to ve městě, kde jsi loni v létě za zvuku hlasité hudby potkala roztomilého černouška. Sejdeme se na místě, kde nám v létě jeden kluk při naší hádce vysvětlil, co by nás čekalo, kdybychom se vydali špatnou cestou..... pamatuješ? Byl trochu opilý a chtěl ode mě podpis. Budeme tam přesně v tolik hodin, v kolik ti jednou týdně začíná hodina s nejoblíbenější a nejbláznivější důchodkyní. Budeme tam čekat hodinu jen my dva. Přijď a pak už to všichni tři zvládneme.



Jak jsi jednou řekla, nemá cenu v sobě držet nenávist. Už to víme a najdeme společnou cestu.



Alí budeme tam na tebe čekat táta a máma."



