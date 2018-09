Znamenají velké boty také velký penis? Průzkum odhalil, jak to je!

Autor knihy Everything You Know About The Human Body Is Wrong (Všechno, co víte o lidském těle, je špatně) vyjmenovává celou řadu mýtů, pověr a babských povídaček a vyvrací je. Tady je jedenáct nejzajímavější z nich:

1. Alkohol zabíjí mozkové buňky

Tuhle větu slyšel jednou minimálně každý z nás. Zvlášť když se právě vrátil z dlouhého tahu a rodiče či partneři mělii zrovna výchovné tendence.

Podle Browna to ale není pravda - účinky alkoholu jsou podle něj jen dočasné. Líh kolující v krvi sice způsobí, že mumláme nebo je nám šoufl - zkrátka naruší "domluvu" mezi buňkami, ale tyto účinky jsou jen dočasné.