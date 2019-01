Kalamita v Alpách uvěznila tisíce turistů. Hrozí laviny i povodně

V neděli v německém alpském podhůří a rakouských Alpách opět enormně sněžilo, i v těchto dnech hrozí velké nebezpečí pádu lavin. Podle webu daswetter.com se může situace v následujících 48 hodinách zhoršit. V rakouských Alpách se očekávají vichřice a husté sněžení, meteorologové očekávají víc než metr nového sněhu, na některých místech až dva metry.

Na většině území rakouských spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko dnes po víkendovém snížení opět vyhlásili pátý, tedy nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Týká se to i tyrolské metropole Innsbruck. Ve Vorarlbersku, které leží v nejzápadnější části Rakouska, napadlo přes noc 65 centimetrů až metr sněhu. Dalších až 50 centimetrů by mohlo napadnout dnes. Nejvyšší lavinové nebezpečí stále platí také v oblasti Vysokých Taur a ve spolkové zemi Salcbursko.

Rakouští meteorologové přitom očekávají, že se dnes v některých částech Tyrolska a Vorarlberska oteplí až na pět stupňů. "S tímto oteplením výrazně stoupá pravděpodobnost, že se uvolní spontánní laviny především ve středních a vyšších polohách," uvedli.

Druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí nadále platí v Horních Rakousech, kde se zlepšení očekává až za několik dní. Do turisty oblíbených městeček Hallstatt a Obertraun v Solné komoře se opět nelze dostat po silnici a přístupné jsou pouze vlakem či lodí po jezeře. Zcela odříznuté od světa je dolnorakouské středisko Hochkar, kde je uvězněno sněhem asi 180 lidí.

Dnes ráno zasypala lavina hotel v lyžařském středisku Balderschwang jižně od Kemptenu. Ačkoli sníh prorazil okna a pronikl až do budovy, nikdo zranění neutrpěl. Kvůli možnosti další laviny ale zatím není možné začít s odklízením sněhu. Ve středisku Balderschwang je nyní kvůli uzavřeným silnicím uvězněno asi 1300 lidí.

Situace v Alpách trápí i české turisty. "Během uplynulého víkendu jsme museli řešit přesun některých klientů, kteří se kvůli přívalům sněhu a uzavřené silnici nemohli do hotelu vůbec dostat. Zařídili jsme jim tedy bezplatnou změnu zájezdu a přesunuli je do jiného střediska, kde je situace klidnější. Situace ohledně uzavírek silnic a jiných omezení se momentálně velmi rychle mění, proto jsme ve spojení přímo s našimi partnery v Rakousku, abychom v případě potřeby mohli pružně reagovat. V následujících dnech by už se ale počasí snad mělo uklidnit," vyjádřil se mluvčí cestovní skupiny FISCHER Jan Bezděk.

V Dolních Rakousech je kvůli hrozící lavině od světa opět odříznuto lyžařské středisko Hochkar a v něm na 180 lidí. "Zcela vypadl proud, nasadili jsme nouzové agregáty," uvedl Friedrich Fahrnberger, starosta města Göstling an der Ybbs, pod které Hochkar spadá. Mezi uvězněnými lidmi jsou především vojáci a hasiči, ale i personál ubytovacích zařízení, který se o ně o víkendu staral.

Po dalším vydatném sněžení je na západě Rakouska uzavřeno přes 180 silnic. Přinejmenším desítka obcí ve vyšších polohách je proto odříznuta od okolního světa, informovala dnes veřejnoprávní stanice ORF. V řadě oblastí opět stoupl stupeň lavinového nebezpečí na nejvyšší. Kritická je nadále situace také v Bavorsku. V Alpách stále hrozí laviny a v severnějších oblastech spolkové země záplavy. Voda z řek a potoků se zatím vylila jen na pole a louky, informovala agentura DPA.

A velké lavinové nebezpečí hrozí také v Německu. Experti počítají se silným nárazovým větrem, ten může způsobovat i závěje a pády stromů. V Bavorských Alpách se budou na horách přes týden teploty pohybovat kolem nuly, v některých střediscích však hlesnou i do minusových hodnot. Například ve Fellhornu v Bavorských Alpách očekávají podle meteorologů teploty okolo -5°C, v Zugspitze až -15°C. Očekává se husté sněžení, vítr okolo 6km/h.

V pěti bavorských okresech mezi městy Garmisch-Partenkirchen a Berchtesgaden platí nadále "stav přírodní katastrofy". V řadě obcí Horních a Dolních Bavor zůstaly i dnes uzavřené školy.

Dnes ráno zasypala lavina hotel v lyžařském středisku Balderschwang jižně od Kemptenu. Ačkoli sníh prorazil okna a pronikl až do budovy, nikdo zranění neutrpěl. Kvůli možnosti další laviny ale zatím není možné začít s odklízením sněhu. Ve středisku Baldeschwang je nyní kvůli uzavřeným silnicím uvězněno asi 1300 lidí.

O situaci v Bavorsku se přijede dnes přesvědčit bývalý premiér této spolkové země a nynější celoněmecký ministr vnitra Horst Seehofer. Hodlá se setkat se zástupci policie a technických služeb, které pomáhají místním při zvládání situace.

Zatímco nejjižnější část Bavorska trápí sníh, ve střední a severní části spolkové země se na mnoha místech vylily z břehů řeky a potoky. Zaplaveny jsou však především pole a louky. Domy jsou ohroženy zatím jen v okolí Kulmbachu asi 60 kilometrů západně od Chebu. Zvýšenou hladinu hlásí také na Neckaru v západním Bavorsku a severní části Bádenska-Württemberska.

Až 80 centimetrů sněhu může napadnout i na severu Slovenska. V některých oblastech už vyhlásili mimořádnou situaci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu platnou až do středečního rána. Podle meteorologů by si lidé měli dát pozor také na sněhové jazyky a závěje. Řidiči, kteří projíždí Slovenskem, by měli zpozornět především v Prešovském a Žilinském kraji. Mimořádnou situaci už vyhlásilo 16 slovenských obcí a jedno město.

Napjatá je dál situace i ve Švýcarsku. Také zde na mnoha místech platí nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. V oblasti od Bernu na východ země by mohl do dnešního večera napadnout až metr nového sněhu. Před lavinovým nebezpečím varoval i švýcarský meteorologický úřad. Na severu země může na horách napadnout až 1,5 metru nového sněhu.



V sobotu večer pod lavinou v rakouských Alpách zahynuli tři němečtí lyžaři. Čtvrtý lyžař je pohřešovaný. Policie musela odvolat pátrání kvůli počasí a hrozbě lavin. Těla tří mužů ve věku 57, 36 a 32 let byla nalezená v lyžařském rezortu Lech am Arlberg v Rakousku. Skupina lyžařů pocházela z jižního Německa.



Podívejte se na reportáž TV Nova z rakouských a německých Alp: