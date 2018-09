Vznikne v Polsku Fort Trump? USA zvažují vybudování základny

S návrhem přišel polský prezident Andrzej Duda, který byl na oficiální návštěvě Bílého domu. Za trvalou přítomnost amerických vojáků v zemi je polská vláda ochotná vyplatit Spojeným státům v přepočtu 44 miliard korun.

Válka na východě Ukrajiny, anexe Krymu, rozšiřování vojenských objektů u Kaliningradu přímo na hranicích s Evropskou unií a teď i největší vojenské manévry od konce studené války, kterých se pod dohledem ruského prezidenta Vladimira Putina zúčastnilo 300 000 vojáků. Rusko v poslední době čím dál tím častěji ukazuje svaly a země ležící na jeho hranicích se začínají opevňovat.

O vybudování hráze proti možné ruské agresi teď v hlavním městě Washingtonu jednali polský prezident Andrzej Duda a jeho americký protějšek Donald Trump.

"Řekl jsem, že bychom byli moc rádi, kdyby v Polsku vznikla stálá americká základna, kterou bychom nazvali Fort Trump. Jsem přesvědčen o tom, že takovéto rozhodnutí je v zájmu Polska i Spojených států," vyjádřil se Duda. "Pan prezident nám za to nabídl přes dvě miliardy dolarů, takže se na to podíváme," zareagoval na to Trump.

V přepočtu 44 miliard korun by Polsko investovalo nejen do stavby základny, ale i okolní infrastruktury, což by pomohlo místním obcím - a to i po finanční stránce.

Své vojenské základny mají Spojených státy ve 42 státech světa. Velký počet armádních, leteckých a námořních základen je přitom v Evropě. Nejblíž ruské hranici jsou zatím námořní jednotky na Krétě a americké pozemní síly v Německu. Základny Ruské federace leží v devíti zemích, z toho většinu tvoří bývalé sovětské republiky.

Polské ozbrojené síly tvoří přes 100 tisíc mužů v aktivní službě. Část z nich se spolu s vojáky NATO účastní pravidelných vojenských cvičení. V zemi navíc pravidelně rotuje tisíc aliančních vojáků, z nichž většinu tvoří Američané.