Hledaný muž se ozval policii přes facebook. Jejich hovor baví svět

Richlandská policie se obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po Anthonym Akersovi, který nenastoupil do vězení. Málokdo by čekal, že na zprávu jako první zareaguje sám Akers s tím, že se brzy přihlásí. To nejprve úplně nevyšlo a vzájemnou konverzací hledaného a policistů se baví ohromná spousta lidí.

Už koncem listopadu vyhlásila policie města Richland v americkém státě Washington pátrání po Anthonym Akersovi (38), jelikož Akers nenastoupil k výkonu trestu. S pátráním se obrátili na veřejnost prostřednictvím Facebooku, hned první odpověď by ale čekal málokdo.

"Uklidněte se, sám se přihlásím," napsal sám Akers ze svého vlastního profilu. To se ale hned nestalo, policie se proto opět ozvala a napsala: "Ahoj Anthony! Zatím jsme tě tu neviděli. Naše otevírací doba je 8:00 - 17:00 od pondělí do pátku. Samozřejmě pokud bys potřeboval odvoz, můžeš nám zavolat a my tě vyzvedneme."

Na to Akers opět reagoval slovy: "Děkuji vám, ještě musím zařídit pár věcí, jelikož tam pravděpodobně budu měsíc. Ukážu se do 48 hodin." To už celý případ získal ohromné množství fanoušků, kteří vývoj událostí pozorně sledovali.

Dva dny uběhly jako voda a o Akersovi pořád nepřišla žádná zpráva, policie začala vtipně reagovat jako zhrzená milenka: "Drahý Anthony, je to kvůli nám? Minulou středu jsme tě označili jako "hledaného". Ty jsi odpověděl a dokonce jsi slíbil, že se přihlášíš. Čekali jsme, ale neukázal ses. Poté, co jsi nás zklamal, jsme se ozvali znovu, tentokrát jsme ti nabídli odvoz. Ty jsi odpověděl, že potřebuješ 48 hodin. Víkend přišel a odešel. Začínáme si myslet, že nepřijdeš. Prosíme, kdykoliv zavolej a my pro tebe přijedeme."

A i tentokrát přišla odpověď od hledaného muže, který i přes blížící se vězení neztratil smysl pro humor. "Drahé RPD, není to kvůli vám, je to kvůli mě. Očividně mám problém se závazky. Mrzí mě, že jsem se neukázal. Nechte mě vám to vynahradit. Ukážu se nejpozději zítra kolem oběda. Vím, že nemáte důvod mi věřit. Děkuji ještě před odpovědí za vaši trpělivost a další šanci, i když si ji vůbec nezasloužím. P.S.: Jste nádherní."

Stovky lidí netrpělivě očekávaly, zda se Akers skutečně přihlásí a ten tentokrát skutečně nezklamal. "Jsem tu na naše rande, zlato," napsal v odpovědi Akers a připojil fotku, jak zvoní na zvonek.