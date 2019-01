Amnestie, přímá volba hlavy státu, paterčata. I to byl rok 2013

Hned na úvod roku oznámil dosluhující prezident Václav Klaus vyhlášení amnestie k 20. výročí vzniku České republiky. Tresty byly odpuštěny 111 tisícům lidí, téměř 6500 z nich opustilo věznice. V reakci na amnestii podalo 38 senátorů, poprvé v naší historii, ústavní žalobu pro velezradu na prezidenta republiky. Úspěšná ale nebyla.

Historický milník znamenala první přímá volba prezidenta republiky. K volebním urnám jsme šli ve dvou kolech. To poslední přilákalo do volebních místností 59,11% voličů. Vítězství si nakonec připsal Miloš Zeman, který porazil bývalého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Noc z 12. na 13. června by patrně z paměti nejraději vymazal tehdejší premiér Petr Nečas. Tehdy speciální policejní komando udeřilo na politické špičky, některé skončily u výslechu.

Po razii policie zadržela devět lidí, obviněno bylo osm z nich. Mezi nimi byli bývalí poslanci ODS - Ivan Fuksa, Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a ředitelka premiérova kabinetu a Nečasova milenka - Jana Nagyová.



Ta měla údajně zneužít vojenské zpravodajství ke sledování tehdejší Nečasovy ženy Radky. Žádný ze soudních procesů, v němž hrály roli i policejní odposlechy, však dodnes nepřinesl definitivní rozsudek.

Po demisi premiéra Nečase navrhla dosavadní vládní koalice na premiérský post předsedkyni dolní komory Miroslavu Němcovou, která disponovala hlasy 101 poslanců. Prezident Zeman ale jejich žádosti nevyhověl a bez předchozí dohody se sněmovnou jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka.



Jeho vláda ale důvěru poslanců nezískala. O podporu přišla i Miroslava Němcová poté, co ji potopili poslanci vlastní strany. To vedlo k historicky prvnímu rozpuštění Poslanecké sněmovny. které si poslanci odhlasovali 20. srpna, kdy pro návrh zvedlo ruku 140 z nich. Zemi až do sestavení nové vlády v lednu 2014 vedla Rusnokova vláda v demisi.

O jeho nástupci rozhodovaly předčasné parlamentní volby, které se uskutečnily 25. a 26. října a účastnilo se jich přes 59% oprávněných voličů. Vítězství si připsala sociální demokracie s 50 mandáty, následovaná hnutím ANO, které se 47 poslanci zasedlo do sněmovny vůbec poprvé. Do opozičních lavic zamířila ODS, která po aféře premiéra Nečase získala jen 16 mandátů.

Rok 2013 byl také ve znamení odchodu velkých jmen. V jednaosmdesáti letech zemřela populární herečka Jiřina Jirásková, první britská premiérka Margaret Thatcherová a bývalý prezident jihoafrické republiky Nelson Mandela. Zatímco světoví lídři byli odhodlaní vyrazit na poslední rozloučení s bojovníkem proti apartheidu, těm našim se na dlouhou cestu moc nechtělo.

Oslavovat mohli naopak fanoušci britské královské rodiny. Vévodkyně Kate porodila syna - prince George. Ten je v pořadí třetím následníkem britského trůnu, po dědovi a otci. Z nových přírůstků se těšila i rodina Kiňových v Česku, které se narodila historicky první česká paterčata.

Na obrazovkách Televize Nova se objevil populární seriál Doktoři z Počátků, sitcom Pan Máma a Sígři ve výslužbe.