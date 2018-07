Na místo šéfa GIBS chtělo 12 lidí. Babiš představil svého favorita

Premiér Andrej Babiš navrhne na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Radima Dragouna. Vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 12 lidí. Informovala o tom ČTK.

Předseda vlády návrh na jmenování Dragouna v souladu se zákonnou povinností projedná s bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny a se Stálou komisí pro kontrolu činnosti GIBS.



Dragoun byl vybraný v druhém kole výběrového řízení, protože do toho prvního přijala komise pouze jednu přihlášku.

"V rámci navazujícího vyhlášení výběrového řízení, které bylo na doporučení výběrové komise rozšířeno nad rámec příslušníků bezpečnostních sborů, se do výběrového řízení přihlásilo 12 uchazečů," uvedla v prohlášení vlády její mluvčí Petra Doležalová.

Z čela GIBS odešel na začátku května Michal Murín, který měl s premiérem spory. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil.

Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.