Aneta z Výměny otevřeně: Řekla, jak to skutečně bylo s pedofilií!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Prahy, kterou tvoří Aneta (31), Michal (40) a dcera Adéla (4). Na druhé straně jste se seznámili s Nadiou (37), Michalem (32), dcerou Míšou (6) a synem Filipem (10), kteří žijí na okraji Brna.

Aneta po Výměně nejvíc vzpomíná na děti. "Hlavně na Filípka, ten byl ze všech nejvíc odstrčený," řekla. Natáčení si ale užila, s náhradním manželem Michalem si sedli. „Proti němu nemůžu říct půl slova, horší to bylo s vyměněnou manželkou,“ popsala.

A to potvrdil i její partner Michal. "Za celou dobu jsme se tady moc nenasmáli, Nadia byla takový studený čumák. Přežil jsem to, ale být to jeden dva dny navíc, tak už bychom si vjeli do vlasů. S takovou partnerkou bych nemohl žít. Řeší problémy úplně jinak, žebříček hodnot má úplně jiný. Z mého pohledu byla absolutní sobec," myslí si o Nadie Michal.

Podle Anety a Michala v Brně každý funguje sám za sebe, společné prý mají jen výlet na Ukrajinu a to, co určí Nadia. "U nás jsou středobodem děti, proto jsme si je pořídili a chceme jejich život naplnit vzpomínkami. Ne jim říkat, že tohle nejde a to nebude," vysvětlil Michal, který má dvě děti ještě z předchozího vztahu.

Aneta si po natáčení uvědomila, jak má úžasného muže a báječnou dceru. "Rozhodně nebudu měnit to, že se podle Nadii své dceři příliš věnuju," vzkázala. Michal zase přiznal, že se po Výměně naučil lépe komunikovat.

O Michalovi z Brna si myslí, že by si měl jako chlap umět dupnout. "Utíká jim mezi prsty to hezké, společné, protože on je pořád v práci, ona je pořád na zahrádce," myslí si Aneta. "Pokud je s ní chlap, který se jí bojí cokoli říct a radši si jde zahulit, aby to doma přežil, tak jsem si s tím člověkem mezi osmi očima ani neměl co říkat," dodal Michal.

Pro Anetu bylo z celé Výměny nejhorší zjištění, že Nadia dává přednost sobě před dětmi. "Neměli peníze na talířky, takže děti jedly z plastových misek, neměly pyžama. A pak jsem se dozvěděla, že ona byla na nehtech, že si nechala vytetovat obočí. Je to ženská, která parazituje na svých dětech a chlapovi. Nejdřív jsem ji litovala a pak jsem ji začala nesnášet. Já bych radši umřela hladem, jen abych dala svému dítěti," řekla.

Dvojice ve Výměně naznačila, že by si chtěla pořídit další dítě. Zatím se jim to ale nepovedlo. "Jedináčka bych určitě mít nechtěla. Vím, že teď to bude znít morbidně, ale chtěla bych dvě děti, protože když se něco stane jednomu dítěti, tak máte druhé. Chtěla bych další dítě i z toho důvodu, aby Áďa nebyla sobecká, rozmazlená a už je i sama ve věku, kdy se ptá, kdy bude mít bratříčka nebo sestřičku," vysvětlila Aneta.

Řeč přišla také na údajnou pedofilii. Jak vlastně Anetin expartner přišel na to, že by se mohl Michal k Adélce chovat nějak nevhodně? "Podle mě je to zhrzený, nešťastný, hloupý člověk, který dělá naschvály. Jemu rodinu nikdo nesebral, kdyby se nechoval jako idiot, mohl spolu být. Já jsem Anetu poznal, až když byla sama," přiblížil Michal.

Věc se táhne už delší dobu. V době, kdy si Anetin bývalý přítel našel novou partnerku, vyhrožovali, že Michala dají prošetřit, protože si Adélka prý stěžuje, že na ni divně šahá. Aneta celou věc řešila na sociálce i policii, pak ale její dcera přišla domů s tím, že se s ní táta koupe. To zase přišlo nevhodné jí a řekla expartnerovi, že na to už je holčička velká. "On mi na to řekl, že půjde udat Michala na sociálku, protože on je pedofil. Ale do dnešního dne mi ze sociálky nikdo nevolal," zakončila Aneta.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou, spřátelili se ale s rodinou od sousedů. Jednou už tam dokonce byli na návštěvě.

