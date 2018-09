Ani muž, ani žena. Další město začne uznávat třetí pohlaví

Je to historický den pro New York, uvedl předseda newyorské městské rady Corey Johnson ve svém prohlášení pro NBC News. "Doufám, že newyorské rodné listy budou více inkluzivní a naše rozhodnutí vyšle do světa signál, že zástupci města New York jsou zde pro každého," prohlásil Johnson.



Podle současné legislativy museli Newyorčani, kteří se necítili být ani mužem, ani ženou, jít k lékaři a nechat si od něj vystavit doklad. Nově bude stačit jenom jejich čestné prohlášení.



Nová rezoluce prošla poměrem hlasů 41 ku 6. Jedním z těch, kdo hlasoval proti, byl radní Robery Holden. "Pokud kdokoliv, aniž by navštívil doktora, prohlásí, že je nějakého dalšího pohlaví, může to vést ke zneužívání a dalším problémům. Potřebujeme větší dohled. Jak může "X" popsat osobu?," řekl Holden pro New York Post.



V současnosti mají podobné možnosti obyvatelé států Oregon, Kalifornie, Washington a New Jersey. V Evropě loni vyzvali němečtí ústavní soudci zákonodárce, aby lidem umožnili uvádět v dokumentech možnost třetího pohlaví. Podobné snahy byly i ve Velké Británii. Austrálie a Indie uznávají třetí pohlaví. Švédština má pro třetí pohlaví oficiální výraz.