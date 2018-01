ANKETA: Děti se neumí bránit, lidé by zavedli brannou výchovu

I když se podle průzkumu většina lidí cítí v bezpečí, spoustu jich má pocit, že české děti nejsou dostatečně připravené ke zvládání potenciálních krizových situací. Velká většina dotazovaných by zavedla brannou výchovu do škol.

Češi se podle posledního průzkumu společnosti Sanep cítí bezpečně, nicméně většinově převládá názor, že se zvyšují bezpečnostní rizika a děti na to nejsou připraveny. To si myslí až 81,3 % dotázaných.

Ministerstvo obrany chtělo v minulém roce vrátit do škol brannou výchovu. Děti by se během hodin učily zásady první pomoci, zdravovědy či jak se mají chovat v případě ohrožení.

Zároveň by zvyšovaly svou fyzickou zdatnost a posilovaly pocit sounáležitosti.

Se zavedením branné výchovy do povinného vzdělání ve školách by podle Sanepu souhlasilo 83,9 %. Do vzdělávání dětí by se podle 73,3 % dotazovaných měly zapojit i sportovní kluby, které s dětmi a mládeží pracují.

Z průzkumu vyplývá, že jsou téměř dvě třetiny dotazovaných pro to, aby v případě výskytu závažných bezpečnostních rizik stát zajišťoval bezpečnost ve spolupráci s občany, jen 32,7 % by se ale aktivně zapojilo.

Největší riziko vidí lidé v islamizaci, ohrožení kyberprosotoru, nebezpečí teroristických útoků a nárůstu uprchlíků v ČR přikládají velmi podobnou důležitost.