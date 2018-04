ANO a ČSSD našly kompromis u daní! Dál se hádají o ministrech

"Po dnešním jednání máme o čem jednat. To je závěr. Má smysl se potkat i zítra. Nechali jsme si otevřená vrátka a nezavřeli jsme je," řekl novinářům po jednání vicepremiér v demisi Richard Brabec.

reklama

Vyjednavači ČSSD - šéf strany Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola - odpoledne řekli, že pokud ANO neustoupí ze svých postojů, sobotní sjezd sociálních demokratů může rozhodovat i o neschválení účasti strany ve vládě. "Vyslechli jsme návrh ANO. Shodli jsme se na tom, že má smysl se sejít ještě zítra (ve čtvrtek)," uvedl po večerní schůzce Hamáček.

V programu patřilo mezi sporné body do dnešního večera zrušení karenční doby a podoba daní. ČSSD navrhovala, aby se nemocenská či náhrada mzdy vyplácela pracovníkům i v prvních třech dnech nemoci. Mluvila také o sektorové dani či progresivním zdanění.

"U karenční doby jsme se dohodli na nějaké variantě kompromisní... Možná jsme nějaké řešení nakousli, ještě ho chvilku necháme. Obě strany se nad tím zamyslely a řekly, že by to mohlo být," řekl Brabec. Kolik by nemocní pracovníci v prvních třech dnech nemoci mohli dostávat a kdo by to měl platit, nechtěl upřesnit.

Dodal, že u daní se vyjednavači shodli na tom, že pokud vláda zajistí dostatek peněz na investice a sociální projekty, nebude nutné zvedat daně. "Nejsou tam zásadní rozpory v daňové oblasti," dodal Brabec.

Vyjednavači se dotkli i personálního obsazení kabinetu. Zástupci ANO ale několikrát zopakovali, že o rozdělení ministerstev se bude jednat ve čtvrtek večer od 20:00, až se lídr ANO Andrej Babiš vrátí z dovolené. Jednání se uskuteční ve Sněmovně v klubu ANO. "Máme tu nějakou společnou zkušenost za poslední čtyři roky (z koaliční spolupráce), máme pocit, že může fungovat dál," řekl Faltýnek.

ČSSD původně navrhovala, aby se nemocným pracovníkům proplácela náhrada mzdy ve výši 60 procent základu příjmu i v prvních třech dnech nemoci. Odbory návrh podporují, zaměstnavatelé jsou proti. Sociální demokraté chtěli prosadit zrušení karenční doby už za minulé koaliční vlády, v níž zasedali s ANO a lidovci. Se záměrem tehdy neuspěli.

ČSSD měla výhrady také kvůli trestnímu stíhání Andreje Babiše, vadí jí účast ve vládě se stíhaným člověkem. Jako ústupek strana požadovala křeslo ministra financí, nebo vnitra. Celkem žádala pět ministerských postů, například i zdravotnictví či sociální věci. Zástupci ANO mluvili o čtyřech postech, vnitro a finance mezi nimi být neměly. Hnutí na Babišovi jako premiérovi trvá.

O účasti ČSSD ve vládě by měl jednat její víkendový sjezd. Poté by se mělo konat také vnitrostranické referendum. Podle Brabce je mezi sjezdem a hlasováním "významná časová prodleva". Vyjednavači dnes mluvili také o tom, zda by se nedala případně doba zkrátit. Pokud podle Brabce "sjezd vyšle signál" k účasti sociálních demokratů ve vládě, mohl by se do referenda už připravovat návrh koaliční smlouvy.