ANO a ČSSD se stále nedohodly, Babiš chce týden na rozmyšlenou

Hamáček připomněl výhrady sjezdu sociální demokracie k účasti trestně stíhaného člověka ve vládě. ANO si podle Hamáčka vzalo týden na rozmyšlenou, aby přišlo s návrhem řešení. Příští pátek se pak sejde předsednictvo ČSSD, které nabídku posoudí.

Šéf ČSSD také naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace trestně stíhaného premiéra v demisi Andreje Babiše, nebo nepřenechá sociální demokracii ministerstvo vnitra, či financí, znamenalo by to konec jednání.

ČSSD totiž podle něho není připravena k dalšímu ústupku tohoto typu. "Nechme ten týden, aby si hnutí ANO ujasnilo, zda cílem je postavit společnou vládu a zda je tam nějaká překážka, která je odstranitelná a za jakých podmínek. To je teď na jejich rozhodnutí," řekl.

Brabec řekl, že personální představy, pozice premiéra a programové záležitosti spolu souvisí, nelze vytrhovat z kontextu pouze jeden z těchto předmětů jednání. "My se o tom budeme radit, čas na to relativně je. Budeme se o tom radit přes Velikonoce. Je týden čas a ten vyplníme intenzivním jednáním," řekl. ANO podle něj nicméně jistě neustoupí od názoru, že premiérem může být pouze Babiš.

Následující schůzka lídrů stran se uskuteční příští čtvrtek. "Dozvíme se, s čím přicházejí. A tuto věc posoudí (v pátek) předsednictvo ČSSD, míč je na straně ANO, které si musí věc promyslet. Sociální demokracie se v pátek jasně vyjádří a na sjezd půjdeme s jasným stanoviskem," uvedl Hamáček. Sjezd ČSSD bude pokračovat v Hradci Králové hned den poté, tedy příští sobotu.

ČSSD nadále trvá na tom, aby obsadila pět ministerstev, ANO jí dlouhodobě nabízí čtyři resorty. Vedle ministerstva vnitra, či financí, o kterých hovoří sociální demokraté v souvislosti s Babišovým střetem zájmů kvůli stíhání v případu Čapího hnízda, zmínil Hamáček také ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví, která jsou blízká programu ČSSD.

Vyjednavači ČSSD a ANO podle Hamáčka dnes vyřešili většinu programových záležitostí. Šéf ČSSD ocenil konstruktivní přístup Babišova hnutí. Dohoda je podle něj na tom, že případná budoucí vláda zvýší rodičovský příspěvek na 300.000 korun, vyřeší otázku zálohovaného výživného i proplácení prvních tří dnů nemoci. "ANO chce ještě jednat v rámci tripartity, ale vnímá, že 60 procent v prvních třech dnech je zásadní podmínka ČSSD," řekl. Posun vidí i v oblasti daní.

Karenční doba je podle Brabce vlastně jediným otevřeným bodem v programových jednáních, experti by se kvůli ní měli sejít znovu hned po Velikonocích. Přidala by se i KSČM, s kterou ANO chystá také separátní schůzku. "Skutečně jsme se v zásadní části dokázali posunout. Program by neměl být oblast, na které by nebyla možná dohoda," uvedl Brabec. V daňové oblasti platí princip, že ANO zvyšovat daně nebude, v minulém volebním období již prokázalo, že daně vybírat umí a dokáže s nimi hospodařit, dodal.