ANO chce zlepšit život lidem na sídlištích. Tohle jim slibuje

Revitalizace 140 vnitrobloků, vybudování stovek sportovišť, stavba podzemních parkovacích domů nebo zvýšení kapacity domů pro seniory - to je plán hnutí ANO v případě, že bude vládnout Praze.

Podle lídrů pražské kandidátky hnutí ANO se nemají sídliště dál zahušťovat a ke zlepšení prostředí mají být využity především stávající objekty. Například sportoviště by mohly vznikat u bývalých trafostanic, které by sloužily jako zázemí.

Celkové náklady na představený projekt odhaduje hnutí ANO na několik miliard korun. "Náš investiční plán, který pro příští rok počítá s investicemi ve výši 28 miliard. Samozřejmě významnou část spolknou dopravní stavby," uvedl kandidát za ANO Petr Stuchlík.

"Na pražských sídlištích žije spousta lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě, my jim říkáme bojovníci, chceme je podpořit pomocí reálné úspory v jejich životech. On jim namaloval kluziště zdarma, ale to mi nepřijde jako to nejdůležitější," vyjádřil se k plánům ANO kandidát za ČSSD Jakub Landovský.

Výhrady k plánu má i ODS. I ta dnes zahájila kontaktní část kampaně a v ulicích se objevil i předseda občanských demokratů Petr Fiala. "Za čtyři roky se dá udělat hodně práce, jenom to nemůže být tak, že se to slíbí, čtyři roky se nic neudělá a před dalšími volbami to zase slíbí. To je politika hnutí ANO," vyjádřil se Fiala.

Hnutí ANO minulé volby na magistrát před čtyřmi lety vyhrálo a sestavilo koalici pod vedením primátorky Adriany Krnáčové. Ta se ale rozhodla v komunální politice po uplynutí mandátu skončit.