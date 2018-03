ANO jedná s ČSSD, sociální demokraté mají výhodnou pozici

Podle politologů jsou sociální demokraté ve výhodné pozici, co se týče vyjednávání o menšinové vládě s hnutím ANO. Andrej Babiš bude zřejmě chtít dotáhnout jednání do konce co nejrychleji a prý si uvědomuje, že ČSSD je vhodnější partner, než by bylo hnutí SPD. Sociální demokracie by tak teoreticky mohla uspět ve své podmínce získat pět ministerských křesel.