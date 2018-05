ANO považuje dohodu za možný kompromis, čeká na ČSSD

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje navrženou koaliční smlouvu s ČSSD za přijatelný kompromis. Nyní bude na sociální demokracii, zda se ve vnitrostranickém referendu rozhodne do vlády vstoupit, nebo ne, řekl novinářům před dnešním jednáním výboru a poslaneckého klubu hnutí ANO, které se navrženou koaliční smlouvou budou zabývat.

"U nás není problém. Nezaznamenal jsem, že v rámci našeho hnutí byly nějaké rozporuplné komunikace. Výbor nás jasně vyzval, abychom znovu jednali s ČSSD, my jsme s nimi jednali, takže teď budeme čekat na rozhodnutí ČSSD," řekl Babiš.

"Já jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Samozřejmě koaliční smlouva je určitě důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo, aby to fungovalo lépe než za té minulé koaliční vlády," řekl Babiš, který byl v minulé vládní koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL ministrem financí.

Koaliční smlouva podle něj obsahuje přijatelný kompromis i v otázce postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. ČSSD žádala v takovém případě odchod dotyčného člena vlády, ANO to odmítalo. Obě strany se nakonec dohodly, že by odsouzení znamenalo konec koaliční smlouvy. Opatření je namířené proti Babišovi, kterého policie obvinila z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. Babiš to dnes znovu označil za zpolitizovanou záležitost.

Podle Babiše ČSSD ustoupila od požadavku, aby na základě koaliční smlouvy byli z funkcí ve Sněmovně odvoláni představitelé SPD. Sám k tomu nevidí důvod. "Já v tom nevidím souvis mezi ustanovením Sněmovny a vládou," řekl. Podle něj trvalo ustavení Sněmovny měsíce a nové otevření této záležitosti by znamenalo další dlouhá jednání.

"Vládnutí je o důvěře, ale vyjednali jsme i jasné pojistky. A abych předešel spekulacím: Platí, že pokud bude člen vlády prvoinstančně odsouzen, odstoupí a nebo vláda končí. A také platí, že pokud ČSSD z vlády odejde, premiér musí do 7 dnů rezignovat," reagoval na Twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vedení ANO dnes kromě jednání o možné spolupráci s ČSSD slaví i šesté výročí registrace hnutí. V prostorách poslaneckého klubu pro představitele hnutí byl připraven dort a šampaňské. Dorazily i některé známé tváře hnutí, jako eurokomisařka Věra Jourová.