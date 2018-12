Armáda má nevyužité nemovitosti za 6,5 miliardy, zbytečně chátrají

Většina nemovitostí, které armáda už nepotřebuje, zbyla resortu obrany po profesionalizaci české armády. Přibližně od roku 2010 tak armáda pro tyto nemovitosti nemá využití. NKÚ přitom nepotřebný majetek vyčíslil na 6,5 miliardy korun.

"S ohledem na to, že nemovitosti nejsou využívány, řada z nich postupně chátrá. Stavební zanedbanost objektů ministerstvo odhadlo na 13,4 miliardy korun," uvedl NKÚ v tiskové zprávě. Na správu nepotřebných nemovitostí armáda vydala v loňském roce 32 milionů korun.

Prodejem nevyužívaných budov by přitom ministerstvo získalo peníze na to, aby udržovalo ty objekty, které potřebuje. Ostatně to si obrana už v roce 2002 vytyčila v tzv. Bílé knize, tedy ve své dlouhodobé koncepci. V letech 2004 až 2015 prodalo ministerstvo obrany pozemky a stavby za 4,2 miliardy, na obnovu zanedbaných objektů použilo ale jen 800 tisíc, upozorňuje NKÚ.

Úřad se věnuje také tomu, jak efektivně využívá ministerstvo obrany vlastní ubytovny. Jejich plným vytížením by přitom získalo prostředky na opravu chátrajících staveb. Už před čtyřmi lety ministerstvo navrhovalo uzavřít 37 málo užívaných ubytoven a 31 z nich prodat. Tím by ušetřila společnost Armádní Servisní ročně 20 milionů, prodej ale armáda odsouhlasila jen u 7 ubytoven.

"Kontroloři se následně zaměřili i na využití armádních ubytoven a zjistili, že ubytovny, které spravuje Armádní Servisní, nebyly v letech 2015 až 2017 průměrně obsazeny ani z 50 procent. Zároveň resort provozuje i taková zařízení, která nejsou využívána vůbec – například ubytovnu ve Slaném či Lázních Bohdaneč," upozornil NKÚ.

Celkově ministerstvo hospodaří s 32 tisíci nemovitostí v souhrnné hodnotě 62 miliard korun.