Armádě chybí tisíce vojáků, takhle vypadá náborová akce

Práci u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích si šel reportér TV Nova vyzkoušet na 25 hodin. Spolu s ním byla i čtyřicítka dobrovolníků z celé republiky.

"Smyslem této akce je přiblížit zájemcům službu v armádě České republiky," vysvětlila mluvčí pluku Jana Samcová.

Krátce po osmé večer všechny čeká přesun do vojenského výcvikového prostoru. Dobrovolníci přespávali v lese, přístřešek si museli postavit z pláštěnek. Spánek pod širákem v dešti byl ale velmi nároční a všichni jsou stále unavení.

Dvoukilometrový běh následovaný nácvikem boje z blízka všechny ale rychle probral. "By to chtělo potrénovat a já myslím, že příště už to dáte líp," hodnotil výkon našeho reportéra instruktor boje zblízka Lukáš Kovanda.

U strakonické jednotky aktuálně postrádají přes 300 vojáků. "Jedná se o řidiče s řidičským oprávněním C a E a dále pak operátory potřebujeme doplnit," popsala Samcová.

Každý, kdo by se chtěl stát vojákem z povolání, musí být starší 18 let. Musí mít české občanství, být trestně bezúhonný, minimálně vyučený a zdravý. Uspěje každý čtvrtý.