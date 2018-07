Auto ESA otevírá již dvanáctou pobočku

V chomutovské pobočce bude na ploše 12 000 m2 již od počátku nabízeno cca 300 prověřených vozidel a zaměstnání zde našlo více než 30 nových pracovníků.



„Jsme nejrychleji rostoucí český prodejce ojetých vozidel v republice,“ říká Pavel Foltýn za Auto ESA a vysvětluje: „Investice do certifikací našich poboček a do prověřování vozidel se nám vrací v podobě trvalého nárůstu počtu prodaných vozidel. Proto rozšiřujeme pobočkovou síť, aby naši zákazníci nemuseli za kvalitními vozy jezdit příliš daleko.“



Jako při otevření každé nové pobočky, i tentokrát budou první dva měsíce ve znamení speciálně zvýhodněných cen a to včetně speciálních nabídky financování s nulovým navýšením nebo nulovou akontací.



Chomutovská pobočka nabídne veškeré služby spojené s prodejem nebo výkupem auta, včetně možnosti mobilního výkupu přímo u klienta. Samozřejmostí je vlastní servisní zázemí a kvalitně vybavená klientská zóna.



Pobočka sídlí na adrese:

Auto ESA

Dolní 5

Chomutov