Auto najelo do mužů před mešitou v Birminghamu! Řidič je na útěku

Policisté k mešitě na ulici Ettington vyjížděli v pátek odpoledne, chvíli po skončení sborových modliteb. Stříbrné auto srazilo dva muže ve věku od 20 do 30 let. Oba jsou vážně zraněni a byli převezeni do nemocnice, píše portál Guardian.

Svědci popsali, že oběti byly celé pokryté krví. Jednoho z mužů přirazilo auto na nárazník jiného. "Byl to naprostý šok, vidět, v jakém byli stavu. Bylo to jako dívat se na film, opravdu hrozné," popsal svědek, který nechtěl být jmenován.

Řidič z místa nehody ujel, pátrají po něm policisté. Příčina srážky či motiv útočníka zatím není znám, vyšetřovatelé ale zatím nevyloučili možnost, že by mohlo jít o teroristický útok. Zároveň ale prosí veřejnost, aby se zdržela spekulací.

"Vyšetřování je na začátku a stále se snažíme zjistit, co přesně se tam stalo. Zatím stále pracujeme s verzí, že by mohlo jít o terorismus, ale jsme otevření i jiným možnostem, než vyšetřování pokročí dál," uvedl detektiv Greg Evans.