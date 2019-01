Auto plné mladých lidí narazilo do stromu. Řidič (21) v něm uhořel

Tragická nehoda se stala v pátek večer u Plzně. Mladý řidič tam vyjel ze silnice a s autem plným mladých lidí narazil do stromu. Jednadvacetiletý muž na místě uhořel, ostatní cestující byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice. V sobotu ráno přišli při nehodách o život další dva lidé. Čtyřiatřicetiletý řidič na Hodonínsku zemřel poté, vyjel ze silnice a havaroval, v jižních Čechách zemřela po nárazu do stromu sedmatřicetiletá řidička.

V noci na sobotu došlo kolem jedenácté hodiny na hlavním tahu z Plzně na Klatovy u odbočky na Chlumčany k velice vážné dopravní nehodě. Vozidlo Škoda Fabia, které jelo ve směru od Plzně, zatím z neznámých důvodů vyjelo na rovném úseku ze silnice.

Auto, které řídil teprve jednadvacetiletý řidič, narazilo do stromu a ihned vzplálo. Náraz byl podle policie velice silný a na silnici nebyly vidět brzdné stopy. U místa nehody okamžitě zastavilo několik řidičů. Vrhli se k hořícímu vozu a podařilo se jim vyprostit tři mladistvé lidi. V autě však v plamenech zůstal zaklíněný řidič. Mladého muže už se zachránit nepodařilo, ve vraku vozu uhořel.

Na místo okamžitě dorazily složky záchranných systémů. Hasiči uhasili plameny a společně se záchranáři ošetřovali zraněné.

"Tři osoby mladší osmnácti let jsme transportovali s těžkými poraněními do Fakultní nemocnice Lochotín. Jedna osoba zemřela na místě," uvedli plzeňští záchranáři. "Ve vozidle cestovaly ještě dvě osoby mladší 18 let a jedna ročník 2000. Všichni tři spolucestující byli převezeni se zraněními do nemocnice v Plzni. Rodinám zúčastněných byla poskytnuta krizová intervence," sdělila plzeňská policejní mluvčí Markéta Fialová.

Vyšetřování na místě převzali kriminalisté. Teprve po provedeném ohledání mohli z vozu vyprostit tělo uhořelého řidiče. "Zásah komplikovalo počasí, voda po zásahu hasičů na vozovce ihned zmrzla, vytvořila ledovou krustu a museli být přivoláni i silničáři na posyp. Silnice byla uzavřena až do půl čtvrté ráno," uvedl web krimi-plzen.cz.

V sobotu ráno přišel o život čtyřiatřicetiletý řidič na Hodonínsku. Vyjel ze silnice a auto se v polích několikrát obrátilo. Příčiny nehody policie vyšetřuje.

Na silnici II/145 mezi obcemi Němčice a Češnovice na Prachaticku zemřela po nárazu do stromu sedmatřicetiletá řidička. Podle policie jela vysokou rychlostí, porazila svodidla a čelně narazila do stromu. Na místě podlehla zraněním.